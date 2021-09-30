03:32 (мск), источник: Известия
Корвет «Гремящий» будет базироваться во Владивостоке
Корвет «Гремящий» проекта 20385 завершит проверку и тестирование боевых систем и корабельного оборудования во Владивостоке, после чего его планируется оставить служить в Приморье. Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, он должен войти в состав 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота. Правда, вопрос о месте службы «Гремящего» пока только прорабатывается, и окончательное решение еще не принято.