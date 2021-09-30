Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
03:32 (мск), источник: Известия

Корвет «Гремящий» будет базироваться во Владивостоке

Корвет «Гремящий» проекта 20385 завершит проверку и тестирование боевых систем и корабельного оборудования во Владивостоке, после чего его планируется оставить служить в Приморье. Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, он должен войти в состав 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота. Правда, вопрос о месте службы «Гремящего» пока только прорабатывается, и окончательное решение еще не принято.

Источник: Известия

Ранее планировалось, что «Гремящий» будет направлен на Камчатку. Предполагалось, что там он будет обеспечивать выход базирующихся на полуострове стратегических подводных ракетоносцев в море.

Корветы этого проекта — одни из самых мощных в ВМФ. Несмотря на свои небольшие размеры, корабль несет дальнобойный комплекс ПВО, сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы» и крылатые ракеты «Калибр».

Сейчас «Гремящий» возглавляет отряд Тихоокеанского флота (ТОФ), который выполняет межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации. В состав этой группы входят подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» проекта 636.3. Они были построены на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга, и сейчас, как и «Гремящий», отправляются на Дальний Восток. В Красном море на днях к отряду присоединилось спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев» Черноморского флота.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сделать на банкомате: мошенники стали воровать деньги с Apple и Google Pay
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ВОЗ назвала причину более 80% случаев смерти
Россиянам предложат заплатить три налога раньше
Счетная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей к школе
«Зенит» разгромил «Мальме» в домашнем матче Лиги чемпионов
КГБ Белоруссии объявил о ликвидации экстремистов среди рабочих
Установлен ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 340
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 138
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Будни Фетровых, серия-не-знаю-какая: Васменог-Путешественник 168
опять укусы( 149
Про суррогатное материнство 138
Как ваше лето прошло? 69
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь