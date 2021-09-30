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09:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган назвал покупку С-400 у России вынужденной мерой

Турция была вынуждена приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, решение о приобретении систем было обусловлено отказом США поставить Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. При этом сделка с Россией имеет смысл, считает турецкий лидер.

Источник: Reuters

Эрдоган заявил, что если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ему «не пришлось бы покупать С-400». Однако, отвечая на вопрос о том, стоила ли сделка с Россией усиления напряженности в отношениях в США, турецкий президент ответил положительно. «Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону, так, как нам хочется», — рассказал турецкий президент в интервью The New York Times, которое он ранее дал в кулуарах прошедшей сессии Генассамблеи ООН.

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Эрдоган отверг предположения о том, что покупка С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили североатлантический альянс. По его словам, Анкара вправе «покупать наше собственное оружие». Он напомнил, что право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия ранее подтвердили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также бывший президент США Дональд Трамп.

В декабре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. При этом США настаивали на том, чтобы Турция отказалась от приобретения С-400 в пользу своих комплексов Patriot. В конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу Анкаре этих систем, а в апреле 2019 года Пентагон приостановил поставки истребителей F-35 Турции из-за сделки с Россией.

Накануне президент Турции прибыл с официальным визитом в Сочи, где он провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран затронули тему сотрудничества в сфере ВПК.

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