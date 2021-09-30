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19:18 (мск), источник: РБК

Парламент Барбадоса отказался считать Елизавету II главой государства

В день 55-летней годовщины независимости от Великобритании Барбадос превратится из конституционной монархии в республику. Соответственно, королева Елизавета II перестанет быть главой государства.

Источник: AP 2021

Парламент Барбадоса поддержал поправку в Конституцию, в соответствии с которой королева Великобритании Елизавета II больше не будет главой этой карибской страны, сообщает агентство EFE. За внесение изменений депутаты проголосовали единогласно.

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30 ноября, в день 55-летней годовщины независимости от Британии, Барбадос сменит форму правления с монархии на республику.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли напомнила, что переговоры о переходе к республиканской форме правления начались более 20 лет назад и назвала решение парламента хорошо обдуманным шагом. «Этот разговор продолжается с декабря 1998 года», — отметила Моттли.

Она охарактеризовал инициативу как «простой, но функциональный законопроект», поскольку поправка к Конституции подразумевает только смену статуса государства и отказ от подчинения Елизавете II, но в остальном Основной закон не изменится.

Позже будут назначены выборы президента Барбадоса, добавила Моттли.

Население Барбадоса — около 280 тыс. человек. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году, но сохранил формальную связь с британской монархией. Первым премьер-министром страны стал Эррол Барроу.

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О намерении сделать государство республикой осенью 2020 года объявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон, которая представляет на острове Елизавету II: «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое». По ее словам, страна хочет, чтобы ею руководил уроженец Барбадоса.

В Букингемском дворце заявили, что вопрос должны решать правительство и жители Барбадоса. Источник Би-би-си сообщил, что для Лондона идея «не стала неожиданностью». В последний раз Елизавета II посещала Барбадос в 1989 году, отмечает The Times.

Елизавета II выступает в качестве формальной главы государства в 16 королевствах Содружества. После смены формы правления Барбадос выйдет из этого объединения, но останется в Содружестве Наций, куда входят 54 государства-члена. Над возможностью ввести в стране республиканское правление, в результате чего Елизавета II перестанет быть главой государства, также задумались на Ямайке.

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Наталия Анисимова

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