Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 сентябряИзобретение пенициллина, Битва за Москву, военная операция России в Сирии и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
8Взрыв газа в Ногинске
14:25 (мск), источник: РБК

Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой

Мандаты лидеров федеральной части списка «Единой России» Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой перешли кандидатам из Пензенской и Свердловской областей, Краснодарского края и Севастополя, выяснил РБК.

Источник: РИА "Новости"

Кому ушли мандаты

Мандаты представителей федеральной части списка единороссов — министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой — перешли кандидатам от «Единой России» из четырех региональных групп. Мандат Шойгу ушел в группу по Пензенской области, Лаврова — в объединенную группу по Крыму и Севастополю, Проценко — в Краснодарский край, Шмелевой — в Свердловскую область, рассказали РБК два источника в ЦИК.

Новость
Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме

В среду, 29 сентября, Центризбирком официально утвердил отказ лидеров списка единороссов, а также целого ряда других кандидатов (преимущественно губернаторов, возглавлявших региональные группы) и передачу вакантных мандатов другим списочникам от партии.

Мандат Шойгу достался главному федеральному инспектору по Пензенской области Дмитрию Каденкову. Мандат Лаврова получит первый замсекретаря севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы прошлого созыва Дмитрий Белик. Мандат Проценко достался депутату заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову. Мандат Шмелевой распределили в пользу вице-губернатора по внутренней политике Свердловской области Сергея Бидонько.

Как распределяются мандаты

По итогам выборов в Госдуму списочные места распределяются следующим образом: сначала мандаты передаются кандидатам из федеральной части списка, затем распределяются по региональным группам в зависимости от полученного количества голосов. Если внутри группы кто-либо отказывается от мандата, тот передается следующему в списке. Если же в Госдуму не идет кандидат из федеральной части, то его мандат переходит в региональную группу с наибольшими остатками голосов избирателей, которых не хватило для получения «полноценного» мандата при первоначальном распределении.

Новость
ЦИК огласил распределение мандатов в Госдуме

В Пензенской области партия по итогам распределения получила один мандат по спискам: он достался губернатору Олегу Мельниченко, который возглавлял региональную группу. Но тот отказался идти в Думу, и мандат перешел № 2 в списке — замминистра труда и соцзащиты Ольге Баталиной. Получатель мандата Шойгу Дмитрий Каденков шел под № 3.

Группа, которая включала Крым и Севастополь, получила по итогам выборов два мандата. Они достались депутату Госдумы Михаилу Шеремету и бывшему зампреду ЦИК Леониду Ивлеву (главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев, возглавлявшие группу, от мандатов отказались). Дмитрий Белик, которому достался мандат Лаврова, шел в группе под № 5.

От Краснодарского края в Думу по спискам прошли семь единороссов, но лидер списка главврач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов идти в парламент отказался, и мандаты достались кандидатам, занимавшим со второго по восьмое места. Кузнецов, которому достается мандат Проценко, шел под № 9.

В Свердловской области единороссы получили по спискам два места, доставшихся главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову и члену центрального штаба ОНФ Жанне Рябцевой (ей перешел мандат губернатора Евгения Куйвашева). Вице-губернатор Сергей Бидонько, которому перешел мандат Елены Шмелевой, был в списке под № 4.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Оренбургской области после пожара нашли три тела со следами насилия
Сменился богатейший человек планеты
Пожар в торговом центре в Кемерово
Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой
СКР и МЧС отчитались о выводах после пожара в «Зимней вишне»
В «Зимней вишне» нашли место подкупу
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
Саркози приговорили к году лишения свободы
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета
Российское общество «Знание» выступит партнером «Дня ИТ-знаний»
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
7 моделей Hyundai, которых не хватает на российском рынке Рассказываем, какие еще Hyundai стоило бы начать продавать в нашей стране
Кино
Моргенштерн станет ведущим нового телешоу Популярный музыкант впервые за свою карьеру получил работу на ТВ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Зараженная коронавирусом россиянка родила в состоянии комы Медики сделали кесарево сечение
Леди
Молодая жена Цекало поделилась пикантным фото Подписчики позавидовали мужу художницы
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь