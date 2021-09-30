Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой

Мандаты представителей федеральной части списка единороссов — министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой — перешли кандидатам от «Единой России» из четырех региональных групп. Мандат Шойгу ушел в группу по Пензенской области, Лаврова — в объединенную группу по Крыму и Севастополю, Проценко — в Краснодарский край, Шмелевой — в Свердловскую область, рассказали РБК два источника в ЦИК.
В среду, 29 сентября, Центризбирком официально утвердил отказ лидеров списка единороссов, а также целого ряда других кандидатов (преимущественно губернаторов, возглавлявших региональные группы) и передачу вакантных мандатов другим списочникам от партии.
Мандат Шойгу достался главному федеральному инспектору по Пензенской области Дмитрию Каденкову. Мандат Лаврова получит первый замсекретаря севастопольского регионального отделения партии, депутат Госдумы прошлого созыва Дмитрий Белик. Мандат Проценко достался депутату заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову. Мандат Шмелевой распределили в пользу вице-губернатора по внутренней политике Свердловской области Сергея Бидонько.
По итогам выборов в Госдуму списочные места распределяются следующим образом: сначала мандаты передаются кандидатам из федеральной части списка, затем распределяются по региональным группам в зависимости от полученного количества голосов. Если внутри группы кто-либо отказывается от мандата, тот передается следующему в списке. Если же в Госдуму не идет кандидат из федеральной части, то его мандат переходит в региональную группу с наибольшими остатками голосов избирателей, которых не хватило для получения «полноценного» мандата при первоначальном распределении.
В Пензенской области партия по итогам распределения получила один мандат по спискам: он достался губернатору Олегу Мельниченко, который возглавлял региональную группу. Но тот отказался идти в Думу, и мандат перешел № 2 в списке — замминистра труда и соцзащиты Ольге Баталиной. Получатель мандата Шойгу Дмитрий Каденков шел под № 3.
Группа, которая включала Крым и Севастополь, получила по итогам выборов два мандата. Они достались депутату Госдумы Михаилу Шеремету и бывшему зампреду ЦИК Леониду Ивлеву (главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев, возглавлявшие группу, от мандатов отказались). Дмитрий Белик, которому достался мандат Лаврова, шел в группе под № 5.
От Краснодарского края в Думу по спискам прошли семь единороссов, но лидер списка главврач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов идти в парламент отказался, и мандаты достались кандидатам, занимавшим со второго по восьмое места. Кузнецов, которому достается мандат Проценко, шел под № 9.
В Свердловской области единороссы получили по спискам два места, доставшихся главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову и члену центрального штаба ОНФ Жанне Рябцевой (ей перешел мандат губернатора Евгения Куйвашева). Вице-губернатор Сергей Бидонько, которому перешел мандат Елены Шмелевой, был в списке под № 4.
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