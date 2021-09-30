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18:22 (мск), источник: РБК

Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным

Во время встречи с Эрдоганом тет-а-тет в Нью-Йорке украинский президент передал ему список украинцев, находящихся в заключении в России. Накануне Эрдоган встречался с Путиным.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему список из 450 украинских заключенных, находящихся в России, и попросил заступиться за них перед Владимиром Путиным. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Встреча Зеленского и Эрдогана прошла в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН. «У них была долгая встреча тет-а-тет, затем долгая встреча в составе делегаций. Мы, что называется, сверили часы — и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», — рассказал Кулеба.

По словам министра, Зеленский «попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок».

В Нью-Йорке Зеленский побывал на прошлой неделе. Встреча Эрдогана и Путина прошла накануне, 29 сентября, в Сочи. Переговоры лидеров стран тет-а-тет продолжались около трех часов. Среди названных Кремле тем переговоров была газовая проблематика, вопросы, связанные с закупкой российских комплексов С-400, достройка АЭС «Аккую». Среди внешнеполитических проблем президенты говорили о Сирии, Афганистане, Ливии, урегулировании в районе Нагорного Карабаха. О том, что Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию на Украине, Кремль не сообщал.

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