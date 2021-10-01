ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом

Такой перечень ФСБ разработала обязана в соответствии с поправками в законодательство, принятым Госдумой и Владимиром Путиным в конце 2020 года. Тогда власти внесли еще одну статью в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ» («Закон Димы Яковлева»).
В ней прописывались условия признания иностранными агентами физических лиц — вносить их в соответствующий реестр теперь можно в том числе за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». При этом неважно, является ли претендент на попадание в реестр иноагентов гражданином России или иностранцем — признать иноагентом за сбор этих данных можно вне зависимости от наличия иностранного паспорта. Список именно таких сведений и подготовила ФСБ.
Полный перечень, опубликованный ФСБ, состоит из 60 пунктов, изложенных на девяти страницах.
В число сведений, за сбор которых лицо может быть признано иноагентом, в частности, вошли:
Согласно принятым в декабре прошлого года поправкам в законодательство, иноагентами могут быть признаны как физлица, так и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование и/или какую-либо организационную помощь из-за рубежа.
Все, кто подпадает под критерии признания иноагентами, обязаны подавать заявление о включении их в список иностранных агентов. Также они должны будут предоставить в Минюст данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые они получили от иностранных источников. Иноагентам запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, а в любых публикациях, в том числе на их личных страницах в соцсетях, необходимо указывать их иноагентский статус.
За «злостное уклонение от исполнения обязанностей» иноагентов предусмотрено уголовное преследование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были внесены также в конце прошлого года. Так, за непредоставление документов, необходимых для включения в рееестр иноагентов, могут назначить штраф в размере 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Те же наказания предусмотрены за неисполнение требований к СМИ-иноагенту и неисполнение обязанности по подаче регулярных отчетов о своей деятельности.