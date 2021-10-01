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00:24 (мск), источник: РБК

ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом

Федеральная служба безопасности опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России. Эти и другие данные не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями. Стать иноагентом можно за сбор и передачу данных из сферы обороны и космической отрасли, например, за данные о финансовых проблемах «Роскосмоса».

Источник: РИА "Новости"

Такой перечень ФСБ разработала обязана в соответствии с поправками в законодательство, принятым Госдумой и Владимиром Путиным в конце 2020 года. Тогда власти внесли еще одну статью в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ» («Закон Димы Яковлева»).

В ней прописывались условия признания иностранными агентами физических лиц — вносить их в соответствующий реестр теперь можно в том числе за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». При этом неважно, является ли претендент на попадание в реестр иноагентов гражданином России или иностранцем — признать иноагентом за сбор этих данных можно вне зависимости от наличия иностранного паспорта. Список именно таких сведений и подготовила ФСБ.

Полный перечень, опубликованный ФСБ, состоит из 60 пунктов, изложенных на девяти страницах.

В число сведений, за сбор которых лицо может быть признано иноагентом, в частности, вошли:

  • сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
  • сведения о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и так далее;
  • сведения о «строительстве и развитии» войск и воинских формирований;
  • информация о закупках, проводимых армией;
  • «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках»;
  • сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров;
  • сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);
  • сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;
  • «сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” в одной или нескольких областях деятельности».

Согласно принятым в декабре прошлого года поправкам в законодательство, иноагентами могут быть признаны как физлица, так и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование и/или какую-либо организационную помощь из-за рубежа.

Все, кто подпадает под критерии признания иноагентами, обязаны подавать заявление о включении их в список иностранных агентов. Также они должны будут предоставить в Минюст данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые они получили от иностранных источников. Иноагентам запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, а в любых публикациях, в том числе на их личных страницах в соцсетях, необходимо указывать их иноагентский статус.

За «злостное уклонение от исполнения обязанностей» иноагентов предусмотрено уголовное преследование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс были внесены также в конце прошлого года. Так, за непредоставление документов, необходимых для включения в рееестр иноагентов, могут назначить штраф в размере 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Те же наказания предусмотрены за неисполнение требований к СМИ-иноагенту и неисполнение обязанности по подаче регулярных отчетов о своей деятельности.

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