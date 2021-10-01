Индексация зарплат чиновников возобновится в 2022 году

В документе сказано, что индексация на 4% запланирована с 1 октября 2022 года на период до 2024 года включительно. Она коснется всех категорий работников федеральных государственных учреждений, а также судей, прокурорских работников, сотрудников СК, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов.
Также с 1 октября следующего года предусмотрено ежегодное повышение зарплаты военных и приравненных к них лиц. Индексация будет составлять 4%.
В прошлом году было решено отказаться от индексации зарплат госслужащих, кроме военных, в целях экономии средств.
Предложение исходило от Минфина. Это должно было сэкономить бюджету в 2021 году 2,9 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов пояснял, что мера была необходима для того, чтобы сбалансировать бюджет в текущей экономической ситуации. «По ниточке со всех мер собирали с тем, чтобы сбалансировать бюджет», — утверждал он.
В итоге в декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.
До этого приостановка индексации зарплат чиновников применялась в 2014, 2015 и 2016 годах на фоне кризиса и нехватки денег в бюджете. После этого зарплаты чиновников увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.