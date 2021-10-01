Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
20Как прошли выборы
11:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Саакашвили заявил, что он уже в Грузии. Власти страны это не подтверждают

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который много лет не появлялся в своей стране из-за угрозы оказаться в тюрьме, заявил, что он уже в Батуми. Вернуться в Грузию и поддержать людей во время местных выборов Саакашвили обещал в субботу, 2 октября.

Источник: Reuters

«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал Саакашвили в «Фейсбуке», а также разместил видео. «Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу», — сказал бывший президент.

Кадры размыты и определить по ним местонахождение Саакашвили невозможно, отмечает агентство Интерфакс.

МВД Грузии заявило, что не располагает информацией о нахождении политика на территории страны.

В пресс-службе партии Саакашвили заявили, что пока не могут официально подтвердить сообщения о его приезде в Грузию, информация уточняется, пишет РИА Новости. А в украинском офисе Саакашвили утверждают, что Саакашвили покинул Киев минувшей ночью и действительно находится в Грузии.

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе в свою очередь назвал «распространенные Саакашвили видеокадры» фейком и «очередной клоунадой».

Позже Саакашвили в «Фейсбуке» призвал своих сторонников проголосовать 2 октября, а на следующий день, в воскресенье, отправиться в поход в направлении Тбилиси, чтобы «защитить результаты выборов».

Бывший президент говорит, что намерен присоединиться к одной из таких колонн. «Если до этого узурпаторское правительство сможет меня задержать, это должно еще больше увеличить нашу силу. В любом случае я отступать не намерен — и, надеюсь, что вы тоже», — пишет Саакашвили.

Источник: GETTY IMAGES

Уголовные дела в Грузии и Украина

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела.

Читайте также
Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для рассчитывающих на помощь США

Политик жил на Украине, там он некоторое время занимал пост главы администрации Одесской области.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года президент Петр Порошенко своим указом гражданства его лишил. Экс-президент в тот момент находился в США. Украинский паспорт ему вернул новый президент Владимир Зеленский, после чего он вернулся на Украину.

27 сентября Саакашвили заявил, что вечером 2 октября, когда в Грузии будут завершаться выборы в органы местного самоуправления, он прибудет в Тбилиси. И опубликовал авиабилет на эту дату из Киева в Тбилиси.

«После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси», — писал тогда Саакашвили.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что бывший президент будет арестован, в случае если он вернется в страну. Аналогичные предупреждения прозвучали и в этот раз.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Саакашвили заявил, что он уже в Грузии. Власти страны это не подтверждают
Аресты топ-менеджеров Сбербанка и бюджеты - в Вашингтоне и Москве. Главн...
«Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
В США запретили продажу IQOS
Знаменосца сборной России на Олимпиаде сняли с рейса в Голландии
Пенсионерам начали перечислять октябрьскую доплату
Во Франции испекли рекордную пиццу из 834 сортов сыра
Богатейшая женщина России родила двойняшек
В России обновился рекорд смертности от COVID-19
Здоровье
45-летний мужчина два месяца носил горлышко бутылки на гениталиях Когда он наконец обратился к врачам, пластиковое кольцо пришлось перерезать кусачками.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Лайфхаки для платных дорог: какой транспондер лучше выбрать Авто Mail.ru рассказывает о том, какой транспондер стоит купить, чтобы ездить по платным дорогам в России
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Стало известно, кого выбрали в Госдуму
Все ждут: стал известен примерный итог голосования
Актрисы, что были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь