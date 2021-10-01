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13:53 (мск), источник: РБК

Будапешт ответил на протест Киева фразой «договаривайтесь с русскими»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и «Газпромом» на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Украины не принималась во внимание. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими. К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», — сказал глава правительства.

27 сентября «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM договорились о поставках Будапешту российского газа. Как сообщили в пресс-службе российской компании, были подписаны два контракта на 15 лет. Россия будет ежегодно поставлять в Венгрию до 4,5 млрд куб. м газа. Соглашение вступает в силу 1 октября. Москва и Будапешт смогут пересмотреть объемы поставок через десять лет.

Транзит большей части газа, который Россия поставит Венгрии по контракту (3,5 млрд из 4,5 млрд куб. м в год), будет осуществляться через территорию Сербии, оставшиеся объемы — через Австрию.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя соглашение, особо отметил диверсификацию маршрутов поставок. «Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем», — заявил он.

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Перед заключением соглашения украинский МИД заявил о разочаровании и удивлении решением Будапешта. В ведомстве назвали этот шаг венгерских властей «экономически необоснованным», «исключительно политическим» и «принятым в угоду Кремлю», чтобы нанести ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал подписание контракта ударом по двусторонним отношениям с Будапештом и предупредил об ответных мерах.

Подобные заявления не остались безответными со стороны Венгрии: на следующий день в МИД был вызван посол Украины. Украинские власти в ответ вызвали посла Венгрии. Киев также предупредил, что пожалуется на контракт в Еврокомиссию. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это попыткой вмешательства во внутренние дела. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит повода для «истеричных реакций» на соглашения, которые заключает «Газпром».

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