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14:57 (мск), источник: РБК

Рябков заявил об упущенном США шансе заморозить число ядерных боеголовок

С таким предложением Москва обратилась к Вашингтону год назад, еще до продления договора СНВ-III. В МИДе сообщили, что оно носило единовременный характер и США упустили представленную им возможность.

Предложение Москвы, сделанное Вашингтону в прошлом году, о заморозке ядерных арсеналов больше не актуально. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

«Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность», — сказал он.

По его словам, Россия, делая это предложение, хотела показать предыдущей администрации США свои серьезные намерения на стратегический диалог.

Они не хотели замораживать все боеголовки и стремились к навязчивому контролю всего нашего ядерного потенциала.
Сергей Рябков
заместитель министра иностранных дел России
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В октябре прошлого года, когда договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III) еще не был продлен, Министерство иностранных дел России заявило о готовности в случае его продления на год вместе с Вашингтоном заморозить имеющееся количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований со стороны США.

Россия и США заключили ДСНВ в 2010 году на десять лет. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года. 5 февраля 2021 года срок его действия истекал. Согласно договору, каждая сторона должна иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц.

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В начале этого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Москвой и Вашингтоном на пять лет. В Кремле отметили, что продление договора сохранит взаимоотношения России и США открытыми и предсказуемыми, позволит «поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения».

3 февраля в МИДе состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление ДСНВ обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

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Михаил Юшков

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