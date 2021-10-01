18:52 (мск), источник: Известия
Михаила Саакашвили задержали в Грузии
Михаил Саакашвили задержан в Грузии, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили 1 октября.
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«Был задержан третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Блестяще сработали правоохранительные органы, они были в курсе всех его передвижений по нашей стране. Все органы координировали свои действия между собой, и было выбрано такое место, чтобы задержание прошло с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения. Я выражаю благодарность начальнику службы безопасности Грузии Григрию Лулиашвили и всем сотрудникам правоохранительных органов», — приводит его слова грузинский телеканал 1tv.
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