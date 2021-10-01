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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат Саакашвили назвал его задержание политическим решением

Задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) республики не связано с уголовным делопроизводством. Об этом заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Источник: Reuters

Правозащитник также назвал задержание государственного деятеля политическим решением.

Он уточнил, что не может связаться со своим подзащитным и не обладает никакой конкретной информацией о его задержании. «Мы пытаемся связаться с МВД Грузии, прокуратурой и пенитенциарной системой, но пока не получили ответа», — отметил Басилая.

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1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

Ранее в тот же день Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.

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