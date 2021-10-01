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22:02 (мск), источник: Daily Storm

Песков заявил, что Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве неинтересна история с задержанием политика Михаила Саакашвили. Ранее о задержании бывшего главы государства объявил грузинский премьер-министр.

Источник: РИА "Новости"

«Нам неинтересна его судьба», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, удивлены ли в Кремле задержанием Саакашвили и будут ли следить за развитием событий.

1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми. Вечером того же дня власти республики заявили, что бывший президент страны задержан. Премьер-министр Гарибашвили уточнил, что у полиции была предварительная информация о передвижении Саакашвили — с Украины до Грузии. Где именно его задержали, не уточняется.

Фигурант уголовных дел в Грузии находился в эмиграции восемь лет. Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2013 года. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Против Саакашвили было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них уже вынесены приговоры.

В январе 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам колонии по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Также суд дал экс-президенту шесть лет лишения свободы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Покинув Грузию, Саакашвили перебрался на Украину, где получил гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

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