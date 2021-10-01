Песков заявил, что Кремлю неинтересна судьба Саакашвили

«Нам неинтересна его судьба», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, удивлены ли в Кремле задержанием Саакашвили и будут ли следить за развитием событий.
1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми. Вечером того же дня власти республики заявили, что бывший президент страны задержан. Премьер-министр Гарибашвили уточнил, что у полиции была предварительная информация о передвижении Саакашвили — с Украины до Грузии. Где именно его задержали, не уточняется.
Фигурант уголовных дел в Грузии находился в эмиграции восемь лет. Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2013 года. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Против Саакашвили было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них уже вынесены приговоры.
В январе 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам колонии по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Также суд дал экс-президенту шесть лет лишения свободы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
Покинув Грузию, Саакашвили перебрался на Украину, где получил гражданство и был назначен губернатором Одесской области.