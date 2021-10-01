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1 октября, источник: ТАСС

Белый дом назвал ужасающим фактом то, что число жертв ковида в США приблизилось к 700 тыс

Пресс-секретарь Джен Псаки также отметила, что в стране спасли «десятки, сотни тысяч жизней» благодаря действиям администрации президента Джо Байдена.

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Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в пятницу назвала шокирующим и ужасающим то, что число жителей США, умерших от последствий коронавируса, приблизилось к 700 тыс.

«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», — сказала она.

«Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77−78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», — добавила Псаки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698 992 человека. По обоим показателям страна занимает первое место в мире. По оценкам агентства Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс.

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