Президент Финляндии призвал ЕС к диалогу с Россией

«Нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции (Запада в отношении Москвы. — “Ъ”). На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения. Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге, — приводится в онлайн-журнале Verkkouutiset.fi заявление Ниинистё (перевод по ТАСС). — То же самое должно быть возможным и на уровне Европы. В этой связи хочу упомянуть, что особенное сожаление вызывает то, что сотрудничество в рамках ОБСЕ на практике замерло».
Президент Финляндии подчеркнул, что сотрудничество необходимо, чтобы сообща реагировать «на общие угрозы и вызовы в Европе». В настоящий момент вместо него есть только «растущие подозрения и взаимные обвинения», отметил Ниинистё.
16 сентября Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений с Москвой. В документе, в частности, говорится о возможном непризнании осенних думских выборов. Позже ЕС и Великобритания раскритиковали их. В докладе также указывается, что ЕС должен бороться с «вмешательством» РФ в дела союза и «поддерживать демократическое общество» в России. Кремль выражал сожаление об этом призыве ЕС пересмотреть отношения с Россией.