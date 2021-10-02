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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Финляндии призвал ЕС к диалогу с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил за взаимодействие ЕС и России. В качестве примера он привел российско-финские отношения, которые, по его словам, строятся на активном прямолинейном диалоге. Он добавил, что сотрудничество членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) фактически «замерло».

Источник: РИА "Новости"

«Нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции (Запада в отношении Москвы. — “Ъ”). На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения. Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге, — приводится в онлайн-журнале Verkkouutiset.fi заявление Ниинистё (перевод по ТАСС). — То же самое должно быть возможным и на уровне Европы. В этой связи хочу упомянуть, что особенное сожаление вызывает то, что сотрудничество в рамках ОБСЕ на практике замерло».

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Президент Финляндии подчеркнул, что сотрудничество необходимо, чтобы сообща реагировать «на общие угрозы и вызовы в Европе». В настоящий момент вместо него есть только «растущие подозрения и взаимные обвинения», отметил Ниинистё.

16 сентября Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений с Москвой. В документе, в частности, говорится о возможном непризнании осенних думских выборов. Позже ЕС и Великобритания раскритиковали их. В докладе также указывается, что ЕС должен бороться с «вмешательством» РФ в дела союза и «поддерживать демократическое общество» в России. Кремль выражал сожаление об этом призыве ЕС пересмотреть отношения с Россией.

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