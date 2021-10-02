13:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Украина пообещала поддержку Саакашвили
Украина окажет поддержку бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, потому что у него имеется украинское гражданство, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Накануне, 1 октября, Саакашвили вернулся на родину, в тот же день его задержали.
Министерство иностранных дел Украины вызвало сегодня, 2 октября, представителя посольства Грузии, с которым «все будет проговорено», рассказал Кулеба.
«Саакашвили — наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку… Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», — сказал министр телеканалу «Дом».
Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне местных выборов, которые стартовали сегодня. Он призвал граждан принять участие в голосовании, отметив, что от этого зависит в том числе его свобода. В тюрьме он объявил голодовку.