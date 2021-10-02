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17:01 (мск), источник: ТАСС

Лавров: создаваемые США альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АТР

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый альянс между США, Великобританией и Австралией — AUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) направлены на размывание многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, существующих под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Источник: РИА "Новости"

Глава дипведомства указал, что «одна из самых модных сейчас тенденций — это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединенными Штатами», в частности AUKUS и Quad.

Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН.
Сергей Лавров
глава МИД России

Министр назвал среди таких универсальных форматов «Восточноазиатские саммиты, форум АСЕАН по безопасности, встречи министров обороны АСЕАН и партнеров, так называемый АСЕАН+ и целый ряд других форматов», опирающихся на «принцип консенсуса».

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«Все они вовлекали на условиях равноправия и взаимного учета интересов все без исключения ключевые страны этого региона, включая и Китай, и Индию, и Японию, и Российскую Федерацию — все ключевые страны», — продолжил он.

Новая же индо-тихоокеанская стратегия в формате AUKUS, по словам Лаврова, направлена на развал «системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая».

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках соглашения Канберра, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией.

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