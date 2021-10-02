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17:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Родриго Дутерте неожиданно уходит из политики. Президент Филиппин поощрял внесудебные расправы и убийства

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента страны, и объявил о своем уходе из политики. Неожиданное заявление Дутерте сделал на мероприятии в Маниле, где он должен был зарегистрировать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Источник: GETTY IMAGES

Эксперты сомневаются в том, что Дутерте навсегда распрощался с политикой и видят причину его ухода в том, что свою кандидатуру на выборах в мае хочет выставить дочь президента.

Дутерте не мог баллотироваться на второй срок по конституции и метил в вице-президенты. Но в субботу на мероприятии в Маниле, где он должен был зарегистрировать свою кандидатуру на предстоящих выборах, он удивил всех, сказав, что баллотироваться на пост вице-президента «было бы нарушением конституции».

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Дутерте известен своими неоднозначными высказываниями, а также объявленной им войной с наркотиками, которая обернулась на Филиппинах тысячами внесудебных убийств. Он сам лично не раз призывал к физической расправе над наркоторговцами и наркозависимыми, и говорил, что убил троих наркодельцов.

Дочь Дутерте

Заявление о своем уходе из политики Дутерте сделал на фоне слухов о том, что свою кандидатуру на пост президента страны может выдвинуть его дочь Сара Дутерте-Карпио.

Сейчас 42-летняя Дутерте-Карпио занимает должность мэра южного филиппинского города Давао. Она лидировала во всех опросах общественного мнения на Филиппинах в этом году, однако о своем возможном участии выборах говорила неоднозначно. В частности, в прошлом месяце она заявила, что не станет участвовать в президентской гонке, так как они с отцом договорились, что баллотироваться на выборах в следующем году будет кто-то один из них.

Первым свою кандидатуру на пост президента Филиппин выдвинул 42-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

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Дутерте занял пост президента Филиппин в 2016 году в результате выборов, на которых он победил с огромным отрывом.

Филиппинский лидер неоднократно угрожал прямой расправой своим оппонентам или тем, кого считал преступниками, а объявленная Дутерте беспрецедентная кампания борьбы с наркотиками обернулась на Филиппинах тысячами внесудебных убийств. По данным Amnesty International, за первые шесть месяцев президентства Дутерте полицией или неизвестными вооруженными нападавшими были убиты более семи тысяч человек.

В июне этого года прокурор Международного уголовного суда (МУС) попросил суд провести расследование преступлений, совершенных на Филиппинах с 2016 по 2019 год, когда в стране велась кампания, получившая название войны с наркотиками. По мнению прокурора, в этот период могли были быть совершены преступления против человечности. В середине сентября МУС дал санкцию на проведение расследования.

Дутерте публично заявлял, что на посту вице-президента он избежит преследования МУС, однако неясно, удастся ли ему теперь сохранить юридический иммунитет.

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