Талибы отправят батальон смертников к границе с Китаем и Таджикистаном

По его словам, батальон получил название «Лашкар-э-Мансури», или «Армия Мансура». Он отметил, что бойцы будут отправлены к границам Афганистана.
Провинция Бадахшан граничит с Горно-Бадахшанской автономной областью и Хатлонской областью Таджикистана (на севере и северо-западе), с Пакистаном (на юго-востоке), с Китаем (на востоке), а также с афганскими провинциями Тахар (на западе), Панджшер (на юго-западе) и Нуристан (на юге). Далеко на восток от основной части Бадахшана простирается Ваханский коридор.
Также Ахмади рассказал, что этот батальон будет использоваться «Талибаном» для атак на силы безопасности предыдущего афганского правительства.
«Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые люди носят взрывоопасные жилетки и уничтожают базы США в Афганистане. Это люди, буквально не знающие страха», — добавил он.
Талибы официально объявили о создании батальона смертников в конце сентября. Как сообщалось, «Талибан» направил бойцов батальона в северные провинции для поддержания порядка. Вместе с тем эксперты говорили, что их основная цель — бороться с возможным восстанием и ополченцами, которые до сих пор удерживают часть территорий в провинциях Бадахшан, Панджшер, Баглан и Тахар. Новые подразделения уже провели парад в Файзабаде (столица провинции Бадахшан).
США и НАТО начали выводить контингент, который пребывал в Афганистане около 20 лет, в конце апреля. К июлю из страны вывели 90% американских солдат. На этом фоне «Талибан» начал наступление на силы правительства Афганистана. 15 августа талибы объявили об окончании войны и захвате власти. К концу августа США полностью вывели военных из страны.