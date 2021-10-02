Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 октябряНачало операции "Тайфун", премьера первой в мире "мыльной оперы" на телевидении и другие памятные события
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
19:32 (мск), источник: РБК

Талибы отправят батальон смертников к границе с Китаем и Таджикистаном

Бойцы батальона террористов-смертников, который был создан «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), будут направлены в северо-восточную афганскую провинцию Бадахшан. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Нисар Ахмад Ахмади, передает Khaama Press.

Источник: AP 2021

По его словам, батальон получил название «Лашкар-э-Мансури», или «Армия Мансура». Он отметил, что бойцы будут отправлены к границам Афганистана.

Провинция Бадахшан граничит с Горно-Бадахшанской автономной областью и Хатлонской областью Таджикистана (на севере и северо-западе), с Пакистаном (на юго-востоке), с Китаем (на востоке), а также с афганскими провинциями Тахар (на западе), Панджшер (на юго-западе) и Нуристан (на юге). Далеко на восток от основной части Бадахшана простирается Ваханский коридор.

Читайте также
Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Также Ахмади рассказал, что этот батальон будет использоваться «Талибаном» для атак на силы безопасности предыдущего афганского правительства.

«Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые люди носят взрывоопасные жилетки и уничтожают базы США в Афганистане. Это люди, буквально не знающие страха», — добавил он.

Талибы официально объявили о создании батальона смертников в конце сентября. Как сообщалось, «Талибан» направил бойцов батальона в северные провинции для поддержания порядка. Вместе с тем эксперты говорили, что их основная цель — бороться с возможным восстанием и ополченцами, которые до сих пор удерживают часть территорий в провинциях Бадахшан, Панджшер, Баглан и Тахар. Новые подразделения уже провели парад в Файзабаде (столица провинции Бадахшан).

США и НАТО начали выводить контингент, который пребывал в Афганистане около 20 лет, в конце апреля. К июлю из страны вывели 90% американских солдат. На этом фоне «Талибан» начал наступление на силы правительства Афганистана. 15 августа талибы объявили об окончании войны и захвате власти. К концу августа США полностью вывели военных из страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Стало известно, почему Путин уволил детского омбудсмена
В России вводят обязательную вакцинацию и QR-коды: список регионов
Лавров увидел в создании AUKUS попытку размыть форматы АСЕАН
Кудрин рассказал, куда стоит пойти работать россиянам
Суд в Черногории арестовал бывшего директора Черкизовского рынка
Жители США нашли крупный алмаз во время экскурсии
В Греции нашли останки воина со следами «золотой» хирургии
Аппарат BepiColombo передал первый снимок поверхности Меркурия
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Горячие темы на Авто
О ковиде... "Из первых рук"...(((((((( 335
Арабы в Египте. 211
С каждым днём всё радостнее жить. 173
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 150
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Зеленский решил судьбу Крыма
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь