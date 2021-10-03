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02:33 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе нехватка кадров из-за сенатора, требующего санкций против «Северного потока-2»

В публикации The New York Times констатируется, что Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур в ведомстве, включая 59 возможных послов.

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Действующая администрация США столкнулась с нехваткой кадров из-за того, что американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) задерживает утверждение десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте США, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном новых санкций против проекта «Северный поток-2». Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

Как отмечает издание, «ожесточенная борьба с сенатором от Техаса Тедом Крузом из-за российского газопровода, по словам официальных лиц администрации Байдена, вызвала кадровый кризис». В публикации констатируется, что Круз «задерживает утверждение десятков кандидатур в Госдепартаменте, включая 59 возможных послов». Республиканец «обещает заблокировать еще десятки» назначений, говорится в материале.

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«Это по-настоящему подрывает процесс обеспечения национальной безопасности страны», — приводит газета слова сенатора Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), который является председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США. «В данном случае имеет место беспрецедентная и полная задержка утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политическому вопросу», — подчеркнул Менендес. «Я не видел ничего подобного за 30 лет работы в сфере внешней политики, — сказал законодатель. — Это беспрецедентно».

Круз и ранее блокировал утверждение ряда кандидатов, выдвинутых на посты в администрации, пытаясь таким образом заставить исполнительную ветвь власти ввести новые санкции в отношении «Северного потока-2». Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура в Сенате, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.

О проекте

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой — 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого «Северного потока».

США и Германия 21 июля достигли соглашения по «Северному потоку-2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.

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