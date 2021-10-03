Алжир отозвал посла во Франции из-за заявлений Макрона

«Учитывая замечания, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела», — говорится в заявлении пресс-службы президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Twitter.
О каких именно словах французского президента идет речь, Теббун не пояснил. Deutsche Welle пишет, что решение отозвать посла может быть связано со статьей во французской газете Le Monde от 2 октября. Как написало издание, Макрон заявил, что Алжиром управляет «военно-политическая система», у страны есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции».
Эти слова широко распространились в алжирских СМИ, отмечает DW.
Алжир — бывшая французская колония. В 1962 году после войны, которая продолжалась восемь лет, Франция признала независимость Алжира.
Ранее на этой неделе официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что Париж ужесточает требования по получению виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса. По словам Атталя, решение было принято из-за того, что власти этих стран «не принимают обратно» своих граждан, которые нелегально находятся во Франции и должны покинуть ее территорию.
После этого посол Франции в Алжире был вызван в МИД. Министерство иностранных дел Алжира охарактеризовало этот шаг как «одностороннее решение французского правительства».