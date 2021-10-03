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08:39 (мск), источник: ТАСС

Welt: ЕС может создать военную учебную миссию на Украине

Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе, а также в свете ситуации с Крымом, передает издание содержание документа внешнеполитической службы Евросоюза.

Источник: Reuters

ТАСС, 3 октября. Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии на Украине. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.

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Согласно нему, такая миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе», а также в свете ситуации с Крымом, передает издание.

Если миссия будет создана, то она будет названа военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Кроме того, в документе перечислены еще три способа, с помощью которых Европейский союз мог бы содействовать повышению военного потенциала украинской армии. Один из возможных вариантов — расширение консультативной миссии ЕС по реформированию сферы гражданской безопасности на Украине, созданной в 2014 году.

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