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11:02 (мск), источник: РБК

Объявивший об уходе Дутерте заявил о желании дочери избраться президентом

Дочь президента Филиппин Сара Дутерте-Карпио будет баллотироваться на выборах главы государства в 2022 году, сообщает филиппинский канал ABS-CBN News со ссылкой на ее отца Родриго Дутерте. Накануне он объявил, что уходит из политики. Журналисты агентства Reuters писали, что лояльный к экс-президенту преемник сможет уберечь его от уголовного преследования за большое число жертв антитеррористических операций.

Источник: Рассылка

О том, что Сара Дутерте-Карпио пойдет на выборы, президент сообщил журналисту телеканала. В качестве вице-президента в одной команде с ней будет избираться давний соратник Дутерте, сенатор Кристофер Гон, который незадолго до этого подал необходимые документы.

«Итак, Сара — Го?» — спросил журналист президента. Последний ответил утвердительно.

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Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао, на котором она сменила своего отца, перед тем как он занял должность президента. Изначально она не планировала идти на выборы президента и намеревалась переизбраться на посту мэра.

О том, что Дутерте-старший своим уходом из политики может освобождать дорогу для президентства дочери, накануне писал Reuters. Агентство отмечало, что лояльный к экс-президенту преемник сможет уберечь его от уголовного преследования за большое число жертв антитеррористических операций, которые проводились на Филиппинах в 2016 году.

В субботу Родриго Дутерте заявил, что уходит из политики. Президент в 2022 году заканчивает шестилетний срок и по закону больше не может избираться на высшую государственную должность. При этом он намеревался выставить свою кандидатуру на выборах второго по значимости человека в государстве — вице-президента — однако отказался от этой идеи. Причиной стало неодобрение такого шага со стороны филиппинцев: по результатам опроса, 60% считают, что это стало бы нарушением Конституции.

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