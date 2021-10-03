Объявивший об уходе Дутерте заявил о желании дочери избраться президентом

О том, что Сара Дутерте-Карпио пойдет на выборы, президент сообщил журналисту телеканала. В качестве вице-президента в одной команде с ней будет избираться давний соратник Дутерте, сенатор Кристофер Гон, который незадолго до этого подал необходимые документы.
«Итак, Сара — Го?» — спросил журналист президента. Последний ответил утвердительно.
Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао, на котором она сменила своего отца, перед тем как он занял должность президента. Изначально она не планировала идти на выборы президента и намеревалась переизбраться на посту мэра.
О том, что Дутерте-старший своим уходом из политики может освобождать дорогу для президентства дочери, накануне писал Reuters. Агентство отмечало, что лояльный к экс-президенту преемник сможет уберечь его от уголовного преследования за большое число жертв антитеррористических операций, которые проводились на Филиппинах в 2016 году.
В субботу Родриго Дутерте заявил, что уходит из политики. Президент в 2022 году заканчивает шестилетний срок и по закону больше не может избираться на высшую государственную должность. При этом он намеревался выставить свою кандидатуру на выборах второго по значимости человека в государстве — вице-президента — однако отказался от этой идеи. Причиной стало неодобрение такого шага со стороны филиппинцев: по результатам опроса, 60% считают, что это стало бы нарушением Конституции.