Военный раздел поднимется на второе место в бюджете России по расходам

В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн руб. — почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику будет направлено чуть менее — 3,46 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика — более 5,8 трлн руб. на 2022 год.
В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет, что произошло впервые с 2014 года. В текущем году «экономический» раздел вновь обойдется государству дороже: по состоянию на 27 сентября Минфин планирует, что по этому разделу будут потрачены более 3,6 трлн руб. — против 3,4 трлн руб. на оборону, следует из данных госпортала «Электронный бюджет».
В кризисные для экономики периоды включается контрциклическая функция бюджетной политики: расходы по разделу «Национальная экономика» возрастают в качестве фискального стимула от государства. В то же время оборонные расходы в реальном выражении более стабильны, их рост в номинальном выражении более гладкий. В 2020 году правительство на фоне пандемии одобрило оптимизацию государственной программы вооружений через пятипроцентное сокращение ее расходов.
Расходы по разделу «Национальная экономика» превышали оборонные и в 2014 году на фоне обвала цен на нефть (тогда более 800 млрд руб. на докапитализацию банков через Агентство по страхованию вкладов провели как раз через этот раздел), и в 2009 году, когда ВВП страны упал на 7,8%.
В 2020 году был реализован «беспрецедентный» антикризисный пакет стоимостью более 4,5% ВВП, в 2021 году бюджет сохранил контрциклическую направленность, однако уже проводится нормализация бюджетной политики, утверждает Минфин. В трехлетнем проекте бюджета, в частности, учтены дополнительные ассигнования на поддержку опережающего развития отраслей экономики в сумме 0,5 трлн руб. и на мероприятия в сфере обороны, безопасности и правоохранительной деятельности на сумму более 2,1 трлн руб., говорится в «Основных направлениях бюджетной политики», внесенных в Думу вместе с проектом бюджета.
Расходы на национальную оборону не подлежат подробному анализу, поскольку основная часть ассигнований по этому разделу проходит как секретная. Что касается раздела «Национальная экономика», то в 2020 году по нему прошли субсидии юридическим лицам на сумму почти 680 млрд руб. (59% от общего объема предоставленных юрлицам субсидий), включая субсидии банкам в связи с льготными кредитами сельхозпроизводителям, производителям транспортных средств, сельхозтехники, малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях и т. д. Крупнейшей рубрикой в разделе «Национальная экономика» является дорожное хозяйство, на которое приходится 28% расходов раздела.
В 2022 году из бюджета по «экономическому» разделу, в частности, будут выделены дополнительные субсидии российским компаниям на создание электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, проведение научно-исследовательских работ в области средств производств электроники, следует из материалов к проекту бюджета.
Расходы на национальную оборону и национальную экономику — часть так называемой функциональной классификации бюджетных расходов. Однако прямые и косвенные военные расходы в бюджете больше, чем по разделу «Национальная оборона». Например, у Минобороны есть расходы, проходящие по разделу «Национальная экономика» (на развитие связи и информатики). А пенсии бывшим военнослужащим, выплачиваемые через систему Минобороны, проходят по разделу «Социальная политика» (почти 370 млрд руб. в 2022 году).