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16:48 (мск), источник: Известия

ВВС КНР совершили рекордный массовый вылет к акватории Тайваня

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая вновь осуществили массовый вылет к акватории Тайваня, побив свой же рекорд по количеству задействованных самолетов, пишет 3 октября Reuters.

Источник: Reuters

По данным агентства, в операции 2 октября приняли участие 39 единиц воздушного транспорта. В их числе были 14 многоцелевых истребителей J-16 («Цзянь-16») и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8 («Юнь-8»), поднявшиеся в воздух в дневное время, 12 J-16, шесть Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 («Кунцзин-500»).

Предыдущий вылет ВВС КНР предприняли 1 октября, тогда в нем приняли участие 38 летательных средств, которые облетели акваторию к юго-востоку от острова над проливом Баши.

В минобороны Тайваня отметили, что для наблюдения за иностранными самолетами в воздух подняли истребители и задействовали зенитно-ракетные системы.

18 сентября ВС Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через него ракетного эсминца ВМС США.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

27 августа через воды пролива прошли эсминец американских ВМС «Кидд» и катер Береговой охраны США «Манро». Американские военные настаивают, что проходы были совершены в международных водах. Пекин счел действия США провокацией. По словам официального представителя минобороны Китая Тань Кэфэя, США не раз совершали подобные провокации «весьма дурного характера». Это, считает он, свидетельствует о том, что Вашингтон остается самым главным разрушителем мира в Тайваньском проливе.

Пекин также потребовал от США признать Тайвань частью Китая и соблюдать принцип единства страны.

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