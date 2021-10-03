Посол России заявила об антироссийском курсе Болгарии

Движение «Русофилы» появилось в 2003 году в Софии. Целью создания называли развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между странами. В 2011 году Владимир Путин наградил господина Малинова медалью Пушкина, а в 2019 году — орденом Дружбы.
«То, что Николая Малинова обвиняют за шпионаж в пользу российских неправительственных организаций, обвинение очень серьезное, сколь серьезное, столь и беспочвенное, к сожалению, говорит о том, что София проводит антироссийский курс. Достаточно вспомнить, что в 2019—2020 были высланы девять дипломатов», — сказала она.
По мнению госпожи Митрофановой, за высылкой российских дипломатов из Болгарии стоят США. «Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из “большого брата” стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью, поскольку нас с Болгарией связывают такие мощные пласты истории, духовного родства, которые нельзя ни зачеркнуть, ни изменить», — добавила посол.
Последний раз София объявляла двух дипломатических сотрудников посольства России персонами нон грата в марте и российского помощника военного атташе — в апреле.
Николая Малинова задержали в сентябре 2019 года. По версии прокуратуры, он обеспечивал деятельность неправительственных организаций, курировал создание интернет-сайтов, телевизионного канала, влиятельного аналитического центра и создание партии, которая могла бы постепенно перерасти во влиятельную электоральную силу.