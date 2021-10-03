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13:49 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным как лично, так и в «нормандском формате»

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным как лично, так и в «нормандском формате».

Источник: AP 2021

«Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат», — заявил Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

При этом президент заверил, что готов к встрече в «нормандском формате».

«Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем. Но не надо сосредотачиваться нам на конкретной адженде, потому что кто знает, как пойдет встреча», — отметил он.

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«Я в любом случае считаю, что там будет результат. Должен быть. Потому что российскому народу он тоже нужен», — добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ не собирается рассматривать на встрече со своим украинским коллегой проблему Донбасса, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. Также, по его словам, Путин не станет обсуждать «оккупацию Крыма», как того хочет Киев. «В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения встречи», — пояснил представитель Кремля.

Среди тем, которые Путин готов затронуть на встрече с Зеленским, Песков назвал реализацию Киевом минских соглашений, договоренностей, достигнутых на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года, а также двусторонние отношения.

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