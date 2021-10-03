Минпросвещение пообещало не закрывать массово школы из-за коронавируса

«Какого-то массового закрытия школ или локдауна мы не предполагаем. Каждый регион сам принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал господин Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).
В свою очередь, замминистра просвещения Александр Бугаев заверил, что российских школьников не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса. Он также подтвердил, что непривитым ученикам не будут отказывать в допуске к занятиям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти рассмотрят решение о переводе школ на дистанционное обучение только в крайнем случае. При этом градоначальник отметил, что при необходимости администрация города готова будет обеспечить дистанционное обучение школьников.
В России сегодня зарегистрировали 25 769 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,18% больше, чем накануне (25 219). Общее число заболевших выросло до 7 586 536. За день умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусом — 890.