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20:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский передал другу часть своих акций в офшорной компании

Президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании близкому другу, который на данный момент работает его советником. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на «досье Пандоры».

Источник: Reuters

Отмечается, что речь идет о передаче 25 процентов акций. По информации издания, украинский государственный лидер передал акции в ходе избирательной кампании 2019 года. The Guardian обращает внимание, что политик обещал освободить экономику страны от пагубного влияния коррупции и олигархов.

Ранее стало известно, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о предположительной причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. По информации The Guardian, в докладе упоминаются более ста миллиардеров, 30 государственных лидеров и более 300 чиновников разного уровня.

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