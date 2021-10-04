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11:24 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦИК передаст думский мандат актеру Владимиру Машкову

Народный артист России Владимир Машков, выдвигавшийся по списку от партии «Единая Россия», получит место в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"
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О намерении Центризбиркома передать вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Машкову говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании в понедельник, 4 октября.

В информагентстве отметили, что ЦИК передаст ему мандат директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

В конце сентября стало известно, что Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов. Источник в партии «Единая Россия» заявлял, что «до Владимира Львовича очередь не доходит».

Также сообщалось, что на депутатских выборах в Госдуму победил российский актер театра и кино Дмитрий Певцов. Самовыдвиженец Певцов получил 38,23 процента голосов избирателей по одномандатному Медведковскому округу № 200 в Москве.

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