Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

«Четвертого октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье», — говорится в сообщении.
10 июня Чаушевская-Димовская также получила ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
Это была ответная мера на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Скопье.
В МИД России отмечали, что «северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям».