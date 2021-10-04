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12:44 (мск), источник: ТАСС

Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве в качестве ответа на аналогичные действия в отношении сотрудника посольства РФ. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Источник: Reuters

«Четвертого октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье», — говорится в сообщении.

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10 июня Чаушевская-Димовская также получила ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Это была ответная мера на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Скопье.

В МИД России отмечали, что «северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям».

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