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13:36 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на вопрос о задержании журналиста КП и «хватающей охранке»

В Кремле ожидают отмены ограничений на работу «Комсомольской правды» в Белоруссии и обеспечения свободной работы издания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2021

Во время брифинга его спросили о ситуации вокруг корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко, который пропал в Москве, а позже его обнаружили в изоляторе в Минске. Также работу сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали. «Разве для этого мы строим союз [с Белоруссией], чтобы охранка хватала?», — спросил один из журналистов.

Песков на это ответил, что не обладает информацией о том, где именно прошло задержание журналиста.

Он подчеркнул, что речь идет о белорусском гражданине, поэтому юридически российские власти не могут наводить справки через российское посольство.
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«Но вместе с тем мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений нашего издания, мы с этим не согласны и мы ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории Белоруссии», — добавил Песков.

Он также отметил, что если задержание Можейко связано с его журналистской деятельностью, то «нельзя одобрять такие действия». При этом представитель президента подчеркнул, что пока неизвестно, что именно вменяется задержанному, и добавил, что речь идет о «внутрибелорусском сюжете».

Правозащитный центр «Весна» связал задержание Можейко с заметкой о сотруднике ИТ-компании EPAM Systems Андрее Зельцере, которая вышла незадолго до задержания. 28 сентября Зельцер во время рейда силовиков убил одного из них и был застрелен. В материале Можейко знакомый Зельцера положительно отзывался о нем.

Во время брифинга Пескова также спросили, будет ли Россия предпринимать меры в отношении Белоруссии из-за задержания Можейко. «В отличие от других ситуаций у нас партнерские отношения с Белоруссией и в рамках тесного диалога, который у нас есть между двумя странами, мы можем доносить позицию, — ответил на это представитель президента. — Пока не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность “КП в Беларуси” заблокирована».

В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает соблюдения прав журналистов российских изданий в Белоруссиии. По ее словам, российское посольство в Минске находится в контакте с белорусскими властями по поводу работы сайта издания.

Освободить Можейко призвали в Союзе журналистов России.

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин назвал происходящее вокруг газеты произволом. «Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку», — заявил он.

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