Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первый искусственный спутник ЗемлиПервый искусственный спутник Земли, григорианский календарь, расстрел Белого дома в Москве и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
28Единый день голосования в России
14:34 (мск), источник: Известия

Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19

Проведение массовых мероприятий в России отменяется в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом в понедельник, 4 октября, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
15:13 (мск)Роспотребнадзор: новых ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, подчеркнула она.

«Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах», — продолжила Попова.

Новость
Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»

По ее словам, есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах. Она привела в пример Брянскую область, где рост новых случаев коронавируса составляет 22%, Севастополь, где рост составляет 34%, Орловскую область — рост 27%. Количество контрольных мероприятий и наказаний за нарушения в этих регионах минимален, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в этот день она назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По словам Поповой, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти регионах снижается количество новых случаев COVID-19.

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Однако, заболеваемость среди привитых в России составляет лишь 2%, указал он.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мини-метр: в Москве появились апартаменты площадью 9 «квадратов»
Платежный рудимент: банкам запретят взымать долги с соцвыплат
Роспотребнадзор пояснил сообщение об отмене массовых мероприятий
Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»
Запасы золота в России заканчиваются
Песков не увидел богатств окружения Путина в «Досье Пандоры»
Восьмилетняя девочка из Бразилии обнаружила 18 новых астероидов
Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 372
Арабы в Египте. 222
С каждым днём всё радостнее жить. 182
Германия готовится. Память предков? 173
Кино
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом 58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Как выглядит вдова Бодрова после смерти актера
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь