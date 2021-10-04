Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19

Массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, подчеркнула она.
«Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах», — продолжила Попова.
По ее словам, есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах. Она привела в пример Брянскую область, где рост новых случаев коронавируса составляет 22%, Севастополь, где рост составляет 34%, Орловскую область — рост 27%. Количество контрольных мероприятий и наказаний за нарушения в этих регионах минимален, добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее в этот день она назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По словам Поповой, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти регионах снижается количество новых случаев COVID-19.
Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Однако, заболеваемость среди привитых в России составляет лишь 2%, указал он.
1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.