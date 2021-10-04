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16:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Колокольцев: коррупция и злоупотребления в ГИБДД остаются высокими

Коррупция и злоупотребления по службе среди сотрудников ГИБДД остаются высокими, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства.

Источник: ГУ МВД

«Хочу подчеркнуть, что большинство сотрудников ГИБДД — настоящие профессионалы, которые умеют действовать грамотно и оперативно», — сказал министр (цитата по «МВД-Медиа»).

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«Уже неоднократно озвучивал свою позицию и повторю еще раз: невзирая на неизбежные имиджевые потери для ведомства, работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников будет продолжена», — добавил Колокольцев.

Как ранее рассказывал «Ъ» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, коррупционная преступность среди отдельных категорий сотрудников правоохранительных органов продолжает снижаться.

Так, в 2019 году на 60% сократилось количество обвиняемых в коррупционных преступлениях из числа сотрудников органов внутренних дел по сравнению с 2011 годом. Бастрыкин связывал это с системной борьбой с коррупцией и принимаемыми в последние годы профилактическими мерами.

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