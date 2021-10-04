17:08 (мск), источник: РБК
Путин сменил второго за день губернатора
Президент сменил главу Тамбовской области. Ранее Путин назначил нового врио губернатора Владимирской области.
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Президент Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Егорова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
В документе говорится, что руководящий регионом Александр Никитин ранее написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. «Принять отставку главы администрации Тамбовской области Никитина А. В. по собственному желанию. Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», — говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания.
Никитин занимал должность губернатора Тамбовской области с 2015 года. В июне прошлого года он обратился к Путину за поддержкой выдвижения на выборах: «Огонь в душе есть, горит для того, чтобы довести до логического завершения разрешить все проблемы». В итоге на выборах главы региона, которые прошли в сентябре 2020-го, Никитин победил, набрав более 79% голосов.
Днем 4 октября Путин назначил новым врио губернатора Владимирской области депутата Госдумы от «Единой России» Александра Авдеева.
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