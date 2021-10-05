В бундестаге сочли Москву непричастной к высоким ценам на газ в Европе

Почему высокие цены на газ в Европе не помогут «Северному потоку-2»
Высокие цены на газ в Европе стали тяжелым бременем для потребителей региона, однако если его поставки продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то стоимость этого вида топлива может снизиться, заявил РБК глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые»). По его словам, в Германии ожидают продолжения поставок газа как из России, так и из других стран. На данный момент газохранилища Германии почти пусты.
«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — сказал Эрнст. Глава комитета бундестага добавил, что, по его информации, обещанный Россией газ дошел до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.
В понедельник в ходе торгов цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м, по данным биржи ICE. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее объяснял, что cильное отставание в закачке топлива в газохранилища Европы и растущий спрос на него привели к тому, что цены на газ поднимаются все выше. Также Миллер отмечал, что «Газпром» осуществляет поставки газа согласно действующим контрактным обязательствам в соответствии с заявками потребителей.
Ранее группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» мог спровоцировать рекордный рост цен на газ в Европе и использовать его, чтобы получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. Соответствующее письмо, под которым подписались порядка 40 депутатов, было направлено исполнительному вице-президенту комиссии ЕС Маргрет Вестагер и комиссару по энергетике Кадри Симсон. В Еврокомиссии подтвердили получение письма.
По мнению Эрнста, Еврокомиссия не должна каким-либо образом оказывать влияние на цены на газ, поскольку они устанавливаются рынком. При этом он добавил, что текущая ситуация на газовом рынке не может служить причиной для вывода «Северного потока-2» из-под действия Третьего энергопакета ЕС.
«Это невозможно. Причина в том, что европейская газовая директива имеет силу закона. Ее можно обжаловать, что и сделал “Газпром”. Но я не думаю, что газопровод “Северный поток-2” будет выведен из-под европейской газовой директивы из-за цены на газ. В таком случае требуется решение суда», — сказал он.
Чего требует Третий энергопакет ЕС
«Северный поток-2» подпадает под действие газовой директивы ЕС, которая является частью Третьего энергопакета, поскольку его строительство не было завершено к концу мая 2019 года. Поэтому проект должен соответствовать двум критериям: требованию анбандлинга и доступу третьих компаний к газопроводу. Первое подразумевает, что компания, занимающаяся добычей и продажей газа, не может заниматься его транспортировкой — она должна быть поручена независимому оператору, которому необходимо пройти сертификацию как в ФРГ, так и в ЕС. Второй критерий означает, что «Газпром» будет обязан предоставить доступ к использованию газопровода другим компаниям. В случае отказа «Северный поток-2» может быть использован лишь на 50% его мощности.
Сможет ли новый кабинет вмешаться в реализацию проекта
То обстоятельство, что в состав нового правительства ФРГ с большой долей вероятности могут войти «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которые в последние годы выступали против реализации «Северного потока-2», вряд ли приведет к изменению позиции Берлина по этому проекту, уверен Клаус Эрнст.
«Я точно так не считаю [что позиция изменится]. “Северный поток-2” — газопровод, построенный на основе действующих контрактов. И я не могу представить, что правительство захочет ретроспективно внести в них изменения, даже не знаю, на каком основании. Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было», — заключил Эрнст.
В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы, на которых победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с кандидатом в канцлеры, министром финансов Олафом Шольцем, набравшая 25,7% голосов. Ныне правящий блок из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Армина Лашета пришел вторым с показателем 24,1%. Обе политические силы заявили о желании сформировать правящую коалицию с «Зелеными» и СвДП и уже приступили к зондирующим переговорам с потенциальными партнерами.
Отвечая на вопрос о том, будет ли действовать при новом правительстве достигнутое Германией и США соглашение по «Северному потоку-2», глава комитета бундестага напомнил, что оно не является юридически обязывающим.
«Есть заявление о намерениях, и в этом заявлении содержится много предположений. То есть это не конкретное соглашение, и оно вступит в силу только в том случае, если Россия не будет придерживаться действующих обязательств с Украиной», — сказал Эрнст. Он добавил, что, поскольку «Северный поток-2» еще не был запущен, нельзя утверждать, что положения этого соглашения действительно должны вступить в силу.
Какое будущее у соглашения Германии и США по «Северному потоку-2»
Глава комитета бундестага выступил против того, чтобы американо-германская сделка обязывала Россию сохранять транзит газа через Украину.
«Я раскритиковал этот пункт соглашения. Оно основано на том, что обе стороны должны его придерживаться. Если Украина платит за газ, то она получает его и из России. Если она не платит, то не получает газ», — сказал Эрнст. По его мнению, вопрос модернизации газотранспортной системы Украины должен решаться самой страной, но Германия постарается оказать помощь Киеву. «Прежде всего, модернизация газотранспортной системы — это вопрос Украины. Я не помню, хотела бы Украина осуществить ее при поддержке Европы и началась ли она», — заключил он.
Соглашение между Германией и США от 21 июля 2021 года позволило завершить укладку газопровода «Северный поток-2» без введения Вашингтоном дополнительных санкций в отношении его строителей и подрядчиков. Обнародованная декларация не была юридически обязывающим соглашением и напрямую не свидетельствовала, что США отказываются противостоять российскому проекту.
Вашингтон и Берлин пообещали создать специальный фонд объемом $1 млрд, чтобы оказать Киеву финансовую поддержку в области диверсификации источников энергоресурсов, повышения энергоэффективности и перехода на зеленые источники энергии. Также ФРГ будет способствовать продлению контракта Украины на транзит российского газа на десять лет после 2024 года и будет добиваться санкций ЕС, в случае если в Москве будут использовать «Северный поток-2» для оказания давления на другие страны.
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