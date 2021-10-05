Захарова посоветовала США иметь под рукой топор для вскрытия серверной

«Главное, чтобы, когда они (США. — прим. Ред.) решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер. Это сейчас очень актуальная проблема. А если, не дай бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы. У людей другой уровень проблем. Мы все воспринимаем их как такой действительно супердержавой с задатками или по крайней мере собственным ощущением лидерства, а уровень их проблем, он другой», — заявила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Захарова также отметила, что сбой в работе соцсетей мог повлиять на бизнес-процессы.
«Вот мы вчера сколько наблюдали — 6, 7 часов такого локдауна в социальных сетях? Ведь это же не просто к неудовольству котиков, чьи хозяева вовремя не опубликовали их фантастические фотографии. Это вопрос коммуникации для многих людей, мессенджеры, которые вчера висели, это главные и возможно для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса и не только бизнеса, высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги… Это не тысячи и не сотни тысяч, это миллионы людей и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру», — подчеркнула она.
Проблемы с работой Instagram, Facebook и WhatsApp наблюдались с вечера понедельника, 4 октября, в России, США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах и других странах. Среди сложностей — сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и невозможность их отправить, некорректное соединение с сервером, проблемы с комментариями и другие.
Кроме того, сервис Downdetector сообщил о проблемах в работе крупных сотовых операторов США, мессенджера Viber и сайтов некоторых авиакомпаний.
По мнению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram — следствие неполадок в работе глобальных провайдеров, а не кибератака. Отрицали кибератаку и представители службы кибербезопасности Facebook в беседе с корреспондентом NYT.