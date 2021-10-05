Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
8Взрыв газа в Ногинске
12:11 (мск), источник: Известия

Захарова посоветовала США иметь под рукой топор для вскрытия серверной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя масштабный сбой в работе соцсетей, отметила, что главное, чтобы у американцев под рукой был топор для вскрытия комнаты с серверами.

Источник: AP 2021

«Главное, чтобы, когда они (США. — прим. Ред.) решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер. Это сейчас очень актуальная проблема. А если, не дай бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы. У людей другой уровень проблем. Мы все воспринимаем их как такой действительно супердержавой с задатками или по крайней мере собственным ощущением лидерства, а уровень их проблем, он другой», — заявила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Читайте также
Путин случайно «подслушал» совещание правительства

Захарова также отметила, что сбой в работе соцсетей мог повлиять на бизнес-процессы.

«Вот мы вчера сколько наблюдали — 6, 7 часов такого локдауна в социальных сетях? Ведь это же не просто к неудовольству котиков, чьи хозяева вовремя не опубликовали их фантастические фотографии. Это вопрос коммуникации для многих людей, мессенджеры, которые вчера висели, это главные и возможно для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса и не только бизнеса, высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги… Это не тысячи и не сотни тысяч, это миллионы людей и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру», — подчеркнула она.

Проблемы с работой Instagram, Facebook и WhatsApp наблюдались с вечера понедельника, 4 октября, в России, США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах и других странах. Среди сложностей — сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и невозможность их отправить, некорректное соединение с сервером, проблемы с комментариями и другие.

Кроме того, сервис Downdetector сообщил о проблемах в работе крупных сотовых операторов США, мессенджера Viber и сайтов некоторых авиакомпаний.

По мнению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram — следствие неполадок в работе глобальных провайдеров, а не кибератака. Отрицали кибератаку и представители службы кибербезопасности Facebook в беседе с корреспондентом NYT.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Асоциальная сеть: из-за чего обвалился Facebook и еще с десяток сервисов
Закодировать бутылку: алкомаркеты у школ и больниц предлагают блокировать
Первый в мире полет киноэкипажа в космос (видео)
«Крупнейший сбой за 13 лет». Как и почему упали мировые соцсети
Банки начали массово повышать ставки по вкладам для населения
Президент Российской премьер-лиги объявил об отставке
10 советских школьных принадлежностей, которые ушли в прошлое
В Сочи оползень «сдвинул» 20 домов вместе с фундаментом
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 400
Курорты на берегу океана. 209
Германия готовится. Память предков? 177
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 151
Кино
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с ковидом 58-летняя Ольга Прокофьева сдала положительный тест на коронавирус
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Звездные красотки, которые раздражают мужчин
Было-стало: Полина Гагарина и другие 20 лет спустя
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь