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14:09 (мск), источник: ТАСС

Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики

Он руководит регионом с 2007 года.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на заседании парламента региона 5 октября, в День города Грозного и своего 45-летия.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу», — произнес Кадыров присягу сначала на русском, а затем на чеченском языках.

В зале присутствовали гости, прибывшие в Грозный из регионов России и зарубежных стран, руководители субъектов Северо-Кавказского федерального округа, общественные деятели, члены Совета Федерации, представители духовенства.

Рамзан Кадыров переизбран главой Чеченской Республики на выборах 17—19 сентября. Он руководит регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии «Единая Россия»).

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