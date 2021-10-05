Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: профессиональный праздник учителей День учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
20Как прошли выборы
19:54 (мск), источник: Известия

Генсек НАТО выступил за взаимодействие с Россией

Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Источник: Reuters

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений», — сказал Столтенберг в ходе выступления в Джорджтаунском университете во вторник, 5 октября.

Читайте также
Захарова посоветовала США иметь под рукой топор для вскрытия серверной

В то же время он добавил, что отношения НАТО и России в настоящий момент находятся на низшей точке со времен холодной войны.

Накануне председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал, что Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил восстановить формат «Россия — НАТО». При этом Лавров, по словам Карасина, предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам.

До этого, 23 сентября, глава МИД РФ привлек внимание к предложениям России по снижению напряженности в диалоге с альянсом.

Тогда как в июне Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе готовы к сотрудничеству с Россией и предлагают использовать для этого существующие каналы. Однако тогда же он сообщил, что в отношении Москвы альянс придерживается принципа «сдерживания и диалога».

 Асоциальная сеть: из-за чего обвалился Facebook и еще с десяток сервисов
Закодировать бутылку: алкомаркеты у школ и больниц предлагают блокировать
Путин заявил об «истерике» на европейском энергорынке
Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России
Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешел на борт МКС
Международный рейс выполнили ради единственного пассажира
В Сочи оползень «сдвинул» 20 домов вместе с фундаментом
Аверины проиграли в упражнениях с лентой на турнире в Москве
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Тема воскресная (экономическая). 402
Курорты на берегу океана. 235
Фейсяблюх сдох. Вацап надеются завтра поднять.Телега на грани. Гугля подыхает. 234
Германия готовится. Память предков? 178
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Хорошо ли вы знаете фильмы СССР?
Самые свежие новости о состоянии Заворотнюк
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Леди
37-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Избранником Жанны Немцовой стал программист Павел Елизаров
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь