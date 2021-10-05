Генсек НАТО выступил за взаимодействие с Россией

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений», — сказал Столтенберг в ходе выступления в Джорджтаунском университете во вторник, 5 октября.
В то же время он добавил, что отношения НАТО и России в настоящий момент находятся на низшей точке со времен холодной войны.
Накануне председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал, что Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил восстановить формат «Россия — НАТО». При этом Лавров, по словам Карасина, предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам.
До этого, 23 сентября, глава МИД РФ привлек внимание к предложениям России по снижению напряженности в диалоге с альянсом.
Тогда как в июне Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе готовы к сотрудничеству с Россией и предлагают использовать для этого существующие каналы. Однако тогда же он сообщил, что в отношении Москвы альянс придерживается принципа «сдерживания и диалога».