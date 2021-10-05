Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: профессиональный праздник учителей День учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
28Единый день голосования в России
22:29 (мск), источник: РБК

Сенаторы предложили Байдену выслать 300 российских дипломатов

Группа сенаторов США от Демократической и Республиканской партий, среди которых глава комитета по международным отношениям Боб Менендез и зампред комитета по разведке Марко Рубио, написали письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали «немедленно принять действия», чтобы нарастить число сотрудников посольства в Москве. А если российские власти откажутся сотрудничать по этому вопросу, президента США призывают выслать 300 российских дипломатов. Текст письма опубликован на странице сенатского комитета по международным отношениям.

Источник: Reuters

Авторы письма напомнили, что 1 августа в России вступили в силу правила, запрещающие США нанимать на работу в посольство россиян или граждан третьих стран. Это поставило под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну, написали они. Ограничения также подрывают способность персонала посольства и посла выполнять свою работу, считают сенаторы.

Они также написали, что Россия считает нанятых местных сотрудников посольства «американскими дипломатами».

Это привело к тому, указывают в сенате, что в США находятся более 400 российских дипломатов, тогда как американских в России — около 100.

Читайте также
Торговая палата попросила США возобновить выдачу виз в посольстве в РФ

«Такая диспропорция неприемлема в дипломатическом представительстве. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы добиться паритета в численности американских дипломатов в России и российских дипломатов в США. Если этого не будет сделано, мы призываем вас начать высылать российских дипломатов», — говорится в письме. Сенаторы считают высылку «разумным шагом».

В МИД России сообщили РБК, что «такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет». «[Те], кто предлагает подобные шаги, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — добавили в министерстве.

В апреле Вашингтон в рамках нового пакета санкций решил выслать десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В соответствующем указе президента Джо Байдена говорилось, что среди персонала посольства были сотрудники российских спецслужб под прикрытием.

Через неделю президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства стран, которые Россия объявит недружественными. В этот список позже вошли только США и Чехия. Чехии разрешили заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, США — ни с кем. По условиям указа президента страны должны были расторгнуть трудовые договоры с «лишними» сотрудниками.

Госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что из-за решения российских властей американской дипмиссии придется уволить 182 человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Реакция Кремля на публикацию крупнейшей утечки офшорных документов
Актриса Лия Ахеджакова отреагировала на слова о ее вызове на допрос
Путин заявил об «истерике» на европейском энергорынке
Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России
Киноэкипаж в составе Пересильд и Шипенко перешел на борт МКС
Международный рейс выполнили ради единственного пассажира
Хабиб поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов (видео)
В Сочи оползень «сдвинул» 20 домов вместе с фундаментом
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Почему спрос на БУ зимние шины вдруг вырос почти на 80%? Минусовые температуры по ночам вызвали повышенный интерес автовладельцев к подержанным зимним шинам
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Звездные красотки, которые раздражают мужчин
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь