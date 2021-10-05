Сенаторы предложили Байдену выслать 300 российских дипломатов

Авторы письма напомнили, что 1 августа в России вступили в силу правила, запрещающие США нанимать на работу в посольство россиян или граждан третьих стран. Это поставило под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну, написали они. Ограничения также подрывают способность персонала посольства и посла выполнять свою работу, считают сенаторы.
Они также написали, что Россия считает нанятых местных сотрудников посольства «американскими дипломатами».
Это привело к тому, указывают в сенате, что в США находятся более 400 российских дипломатов, тогда как американских в России — около 100.
«Такая диспропорция неприемлема в дипломатическом представительстве. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы добиться паритета в численности американских дипломатов в России и российских дипломатов в США. Если этого не будет сделано, мы призываем вас начать высылать российских дипломатов», — говорится в письме. Сенаторы считают высылку «разумным шагом».
В МИД России сообщили РБК, что «такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет». «[Те], кто предлагает подобные шаги, видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — добавили в министерстве.
В апреле Вашингтон в рамках нового пакета санкций решил выслать десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. В соответствующем указе президента Джо Байдена говорилось, что среди персонала посольства были сотрудники российских спецслужб под прикрытием.
Через неделю президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства стран, которые Россия объявит недружественными. В этот список позже вошли только США и Чехия. Чехии разрешили заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, США — ни с кем. По условиям указа президента страны должны были расторгнуть трудовые договоры с «лишними» сотрудниками.
Госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что из-за решения российских властей американской дипмиссии придется уволить 182 человека.