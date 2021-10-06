01:09 (мск), источник: Lenta.Ru
США сократили число атомных боеголовок до минимума за последние шестьдесят лет
Госдеп США объявил, что Вашингтон продолжает постепенно сокращать число имеющихся у него атомных боеголовок. Об этом сообщает РИА Новости.
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По данным министерства, в 2020 году у США было всего 3750 боеголовок, в то время как в 2019 году — 3805, а годом ранее — 3785.
Данная цифра не учитывает те боеголовки, которые уже были выведены из эксплуатации и ожидают своего уничтожения. В ведомстве также рассказали, что в 2020 году в США уничтожили 184 старые боеголовки.
Отмечается, что зафиксированный в прошлом году уровень стал минимальным за последние шестьдесят лет.
Ранее военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что разработка ракет Китаем и Россией может вызвать неконтролируемую ядерную войну. По словам специалиста, в настоящее время Вашингтон модернизирует весь свой флот, а Пекин и Москва продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал. Однако между странами нет той гонки вооружений, которая была в годы холодной войны.