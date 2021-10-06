Силы сопротивления Афганистана допустили переговоры с талибами в Душанбе

«Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами, и Таджикистан мог бы стать хорошей площадкой для этого», — сказал Педрам (цитата по ТАСС). Он добавил, что афганское сопротивление ждет от Душанбе политической, гуманитарной и духовной поддержки.
«Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед», — сказал Педрам. В то же время ключевые фигуры ФНС, включая вице-президента Амруллу Салеха и военного лидера повстанцев Ахмада Масуда, никак не комментировали возможность новых переговоров. Более того, они не делали никаких публичных заявлений с 6 сентября, когда талибы захватили последний очаг организованного сопротивления — провинцию Панджшер — и объявили об окончании войны и формировании собственного правительства.
О готовности предоставить Душанбе как площадку для переговоров «Талибана» и повстанцев президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 17 сентября, по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Таджикская и пакистанская стороны также договорились быть посредниками для подобных переговоров. Ни сопротивление, ни «Талибан» тогда не отреагировали на подобное заявление.
Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. В середине августа «Талибан» захватил большую часть страны и овладел столицей страны — Кабулом.