В Кремле выразили сожаление в связи с закрытием «КП в Беларуси»

«В данном случае мы видим, что единственно правильное решение приняло издание, о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и уважаемое издание. Мы убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», — сказал он.
Песков напомнил, что де-юре «КП в Беларуси» — это белорусское издание, поэтому не стал комментировать отношения властей республики со СМИ.
«Но мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста “КП” [Геннадия Можейко] не связаны с его журналистской работой», — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что власти РФ находятся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будут продолжать диалог и доносить свою позицию.
29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».
2 октября главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что Можейко задержан в Москве и перевезен в Минск, где помещен в изолятор на Окрестина. По его словам, поводом для преследования журналиста стало интервью, которое он взял у одноклассницы убитого в Минске в перестрелке с КГБ программиста Андрея Зельцера, где та хорошо о нем вспоминает.
4 октября в МВД Белоруссии заявили, что Можейко был задержан в Белоруссии 1 октября и что Россия сделала его невъездным. По информации ведомства, он пытался вылететь в третью страну. Журналисту вменяют ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.
О закрытии «Комсомольской правды в Беларуси» редколлегия издания сообщила 5 октября.