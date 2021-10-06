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13:24 (мск), источник: Известия

В Кремле выразили сожаление в связи с закрытием «КП в Беларуси»

Закрытие «Комсомольской правдой» своего белорусского представительства — это единственно правильное решение в сложившейся ситуации. Об этом в среду, 6 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«В данном случае мы видим, что единственно правильное решение приняло издание, о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и уважаемое издание. Мы убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», — сказал он.

Песков напомнил, что де-юре «КП в Беларуси» — это белорусское издание, поэтому не стал комментировать отношения властей республики со СМИ.

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«Но мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста “КП” [Геннадия Можейко] не связаны с его журналистской работой», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что власти РФ находятся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будут продолжать диалог и доносить свою позицию.

29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

2 октября главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что Можейко задержан в Москве и перевезен в Минск, где помещен в изолятор на Окрестина. По его словам, поводом для преследования журналиста стало интервью, которое он взял у одноклассницы убитого в Минске в перестрелке с КГБ программиста Андрея Зельцера, где та хорошо о нем вспоминает.

4 октября в МВД Белоруссии заявили, что Можейко был задержан в Белоруссии 1 октября и что Россия сделала его невъездным. По информации ведомства, он пытался вылететь в третью страну. Журналисту вменяют ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.

О закрытии «Комсомольской правды в Беларуси» редколлегия издания сообщила 5 октября.

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