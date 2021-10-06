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16:35 (мск), источник: РБК

Мать Сачкова написала Путину письмо об «утечке мозгов» из-за дела ее сына

В письме Людмила Сачкова называет основателя Group-IB патриотом, отмечает, что из-за его ареста «ликуют только хакеры». По ее мнению, дело о госизмене сына может подтолкнуть других специалистов к отъезду из страны.

Источник: РИА "Новости"

Мать основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене, написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына и освободить его. Письмо Людмилы Сачковой опубликовал Forbes.

«При всем уважении к ФСБ все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как “враги народа”. История повторяется? Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, это точно. Так кому же выгодно устранить Илью?» — пишет Сачкова.

Она добавила, что Путину известно о профессиональных качествах ее сына, и заверила, что он истинный патриот, а потому не мог «предать, навредить своей стране». «Какой моральный и нравственный удар нанесен людям, которые верят в него и шли за ним. Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны», — добавляет она.

Мать основателя Group-IB считает, что его арест и наказание нанесут огромный удар по «нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности».

«Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его. Речь идет даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству», — говорится в конце ее письма к президенту.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что в Кремле пока не видели письма.

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Сачков был арестован 29 сентября, днем ранее в офисе компании прошли обыски. Основателю Group-IB вменяют ст. 275 УК (госизмена), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Детали дела не раскрывались. Дела по ст. 275 УК подследственны ФСБ. Из-за того, что их они содержат гостайну, материалы, как правило, рассматривают в закрытом режиме.

Источники РБК на рынке информбезопасности выдвигали две версии причин ареста Сачкова. Согласно первой, дело Сачкова может быть связано с делом о госизмене 2016 года, по которому основатель Group-IB проходил свидетелем. Обвиняемыми в том деле были руководитель Центра информбезопасности ФСБ Сергей Михайлов, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и старший оперуполномоченный второго отдела оперативного управления ЦИБа Георгий Фомченков. Все были приговорены к срокам от шести до 22 лет.

Согласно другой версии, о которой говорили два источника РБК, Сачкова связывали с криптолокерами (вредоносные программы, шифрующие данные на компьютере жертвы и требующие выкуп за расшифровку. — РБК).

При этом собеседники Bloomberg утверждали, что Сачковым были недовольны силовые ведомства из-за планов вывести бизнес за пределы России.

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