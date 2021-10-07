Сенат США отложил голосование по госдолгу из-за позиции республиканцев

Голосование отменили демократы после того, как лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил новый план разрешения конфликта. Он предложил профинансировать в необходимых объемах расходы правительства до декабря, а до этого времени путем переговоров между двумя главными партиями принять компромиссное решение по потолку долга.
«Мы позволим демократам использовать обычные процедуры для принятия чрезвычайного продления лимита задолженности на фиксированную сумму в долларах, чтобы покрыть текущие расходы до декабря», — сказал Макконнелл в своем заявлении.
Реакция демократов на предложение Макконнелла, отмечает агентство, варьировалась от скептической до гневной. Если демократы согласятся с этим предложением, им придется снова рассматривать этот вопрос в декабре, а это может осложнить их усилия по продвижению двух масштабных законопроектов о расходах, которые составляют большую часть внутриполитической повестки президента Джо Байдена.
Байден в очередной раз призвал республиканскую оппозицию прекратить «играть в русскую рулетку» с американской экономикой и позволить сенату в среду проголосовать за повышение лимита государственного долга во избежание дефолта.
Обычно для голосования в сенате нужно 50 голосов. «Наши республиканские друзья в сенате планируют блокировать голосование с использованием процедуры, известной как “филибастер”. Ее суть простым языком заключается в том, что вам нужно 60 голосов… вместо 50, чтобы чего-либо добиться», — сказал Байден. Он пригрозил, что демократы могут ужесточить это правило.
В конце сентября сенаторы от Республиканской партии заблокировали законопроект о пакете мер по финансированию работы правительства до 3 декабря и приостановку действия ограничений на предел госдолга.
Байден заявил, что действия республиканцев ставят под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Он отметил, что во время президентства республиканца Дональда Трампа конгресс согласовывал поднятие потолка госдолга четыре раза — и демократы тогда поддержали эти решения. Он призвал республиканцев «перестать играть в русскую рулетку с экономикой США».
Конфликт между двумя главными партиями США в конгрессе возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе. Демократы, у которых большинство в нижней палате, работают над масштабным десятилетним бюджетным проектом, который подразумевает повышение налогов для состоятельных американцев, вопреки налоговой реформе, проведенной республиканцами в главе с Дональдом Трампом в 2017 году. Кроме того, демократы запланировали большие бюджетные траты на меры поддержки.
В августе 2019 года конгресс приостановил действие лимита госдолга на два года. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. С 1 августа лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го. Общая сумма составила $28,5 трлн. Примерно столько же составляет фактический госдолг США. По состоянию на 29 июля общий госдолг США составляет чуть менее $28,5 трлн, то есть правительство лишилось возможности наращивать долг через размещение новых госбумаг, можно только рефинансировать погашаемые бумаги — тогда сумма долга меняться не будет.