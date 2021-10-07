МВД, Минтранс и Минюст спорят о судьбе ПДД, решение за Белым домом

Вице-премьер Марат Хуснуллин, напомним, поручал Минтрансу и МВД до 1 октября представить предложения по поводу подготовки новой редакции ПДД. Официальный представитель вице-премьера подтвердил «Ъ», что документы из министерств получены и изучаются, решений еще не принято. «Ъ» удалось ознакомиться с материалами.
Действующие ПДД, напомним, утверждены постановлением правительства в 1993 году и правились более 50 раз. Минтранс и МВД совместными усилиями подготовили новый пакет поправок с рядом нововведений: регулирование движения электросамокатов, уточнение действия запрещающих знаков и правил проезда круговых перекрестков, новые правила стоянки, новые скоростные ограничения и т. д. Документ, который готовился с 2019 года, прошел все согласования, но на заключительном этапе застрял.
Причиной стала поправка (в рамках общего пакета), выводящая ПДД из так называемых белых списков «регуляторной гильотины».
Речь идет о перечне нормативных актов, которые по постановлению правительства № 2467 от 31 декабря 2020 года не могут правиться, а только переиздаваться целиком. Минтранс и МВД предложили исключить из него ПДД, разрешив внести уже подготовленные поправки до 1 декабря 2022 года.
Против решительно выступил Минюст. Ведомство поясняет, что цель «регуляторной гильотины» — отмена с 1 января 2021 года и принятие «актуализированных норм, содержащих обязательные требования». Предложение Минтранса и МВД не соответствует правилам «гильотины», а также «принципам системности» и «правовой определенности», говорится в письме Минюста.
Там обращают внимание, что более 15 документов, попавших ранее в перечень, уже были пересмотрены как устаревшие и переизданы. Иными словами, Минюст не находит причин, почему для ПДД должны делаться исключения. Аналогичную позицию, по данным «Ъ», занимает также аппарат Белого дома.
Минтранс и МВД настаивают, что поправки к правилам нужно принимать как можно быстрее, а полным переизданием правил можно заняться не раньше декабря 2022 года (до сих пор ведомства вообще не соглашались на переиздание, теперь, по сути, пошли навстречу оппонентам).
Подготовка новых ПДД потребует проведения всех «регламентных процедур» с нуля, пишет МВД в докладе, направленном в правительство, — это оценка регулирующего воздействия, антикоррупционная и правовая экспертизы, согласование с ведомствами и т. д.
«Необходимость проведения всего комплекса правоподготовительных процедур фактически может парализовать деятельность правоприменительных органов, что в конечном счете окажет отрицательное воздействие на степень защищенности прав и свобод граждан», — говорится в докладе. Поскольку дорожно-транспортная инфраструктура развивается, внедряются «различные научно-технические достижения», «несвоевременное реагирование» на эти изменения приведет к «негативным результатам», говорит полиция.
В частности, по данным МВД, за семь месяцев этого года количество ДТП с электросамокатами выросло на 66%, число погибших в них — в четыре раза, одной из причин этого эксперты называют как раз отсутствие внятных правил для нового вида транспорта. На рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности обращал внимание глава МВД Владимир Колокольцев на недавней ведомственной коллегии: «Реагируем неоправданно долго».
Одновременно с позициями федеральных ведомств в аппарат Белого дома направлены и мнения независимых экспертов, входящих в рабочую группу «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины».
Председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов, к примеру, выступает против предложенного Минтрансом варианта регулирования движения электросамокатов, поскольку, по его мнению, это создаст дополнительные риски для пешеходов (в рамках поправок предлагается, в частности, разрешить ездить со скоростью 25 км/ч по тротуарам). Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отмечает, что в 2010—2020 годах ПДД менялись 26 раз, иногда поправки вносились дважды в течение одного месяца, водители и инструкторы не успевают адаптироваться к изменениям.
По этой причине, считает она, нужно готовить проект новых правил. Количество предложенных Минтрансом и МВД поправок (документ занимает 17 страниц) также указывает на то, что проще написать новые правила, считает специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.
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