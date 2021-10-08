Как Россия может ответить на высылку своих дипломатов из постпредства при НАТО

Информированные источники «Ъ» говорят, что ответные меры в отношении НАТО сейчас согласовываются в межведомственном формате. Однако уже решено, что они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве. Она была создана в 2002 году и работает под эгидой посольства Бельгии. Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом.
На сайте НАТО сказано, что миссия состоит из 13 человек, однако эта информация, по данным «Ъ», устарела: сейчас их как минимум вдвое меньше.
Миссия призвана содействовать расширению диалога между РФ и НАТО путем обеспечения взаимодействия между Военным комитетом альянса в Брюсселе и Министерством обороны РФ. В частности, речь идет о вопросах, относящихся к программам Совета Россия—НАТО (СРН), и о рабочих планах военного сотрудничества СРН. Кроме того, среди задач — оказание помощи Информационному бюро НАТО в Москве в разъяснении политики Североатлантического альянса, а также способствование тому, чтобы все решения СРН выполнялись.
Между тем сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено еще в апреле 2014 года по инициативе альянса, отреагировавшего таким образом на присоединение Крыма к РФ. Заседания СРН тоже уже более двух лет не проводятся. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в ходе пресс-конференции заявил, что члены Североатлантического альянса очень хотели бы возобновить встречи в формате СРН. Но к этому, по его словам, не готова Россия.
Позицию Москвы в интервью «Ъ» ранее разъяснил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Россия не против заседания СРН как такового, но хочет «четко понимать, что оно даст».
Российские власти неоднократно призывали НАТО возобновить регулярные контакты по военной линии, а также предлагали набор мер по деэскалации и избежанию опасных инцидентов военного характера.
«Но, к сожалению, никаких признаков того, что НАТО готово двинуться навстречу нашим предложениям и вступить в диалог по существу, не было», — заявил Александр Грушко. В сложившейся ситуации Москва, по его словам, не видит смысла созывать СРН.
А без регулярных контактов по военной линии и на фоне паралича СРН в Военной миссии связи НАТО, как сказал один из собеседников «Ъ» на условиях анонимности, «можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно».
Затронут ли какие-либо ограничения Информационное бюро НАТО в Москве, источники «Ъ» на данном этапе затруднились сказать. Отметим, что бюро с 2015 года работает без находящегося на месте руководителя (до этого его возглавлял польский дипломат Роберт Пшель).
В то же время собеседники «Ъ» не исключают, что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.
«Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — сказал один из собеседников «Ъ».
Напомним, в среду представители НАТО уведомили российскую миссию о своем решении вдвое сократить число ее сотрудников: у восьми человек отозвали дипломатическую аккредитацию, еще две вакантные позиции постпредству сказали упразднить. До сих пор в российской миссии могло работать до 20 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сказала, что «данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным».
«Удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было. Почему не стало неожиданностью? Да потому что численность нашего постпредства уже радикально сокращалась и в 2015, и в 2018 годах», — отметила она. По словам Марии Захаровой, «видимо, скоро в Брюсселе не останется тех, кто может реально вести разговор на должном уровне с международным секретариатом альянса и странами—членами НАТО». «Видимо, именно этого натовцы и добиваются», — предположила она.
Как ранее писал «Ъ», в постпредство РФ при НАТО поступил поименный список дипломатов, лишаемых аккредитации. При этом в соответствующей ноте причина такого решения указана не была. В то же время в британских СМИ со ссылкой на источники появились сообщения о том, что россиян заподозрили во «враждебной деятельности», включающей «шпионаж и убийства».
В четверг Йенса Столтенберга попросили прокомментировать эту информацию, на что он ответил: «Мы отозвали аккредитации у восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки. Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Поэтому мы должны быть бдительными и должны действовать, если видим, что члены российской миссии при НАТО занимаются деятельностью, которая не соответствует их дипломатической аккредитации».
Генсек уточнил: данные о том, что высылаемые россияне являются офицерами российской разведки, основаны на разведывательных данных.
Между тем, как ранее писал «Ъ», сотрудников российской миссии вопреки тому, как это обычно происходит с предполагаемыми шпионами, не объявляли персонами нон грата, а всего лишь лишили аккредитации.
О причастности к убийствам Йенс Столтенберг ничего не сказал. В то же время он вновь подчеркнул, что «НАТО продолжает стремиться к диалогу с Россией». По его словам, «очень важно сесть и поговорить, особенно в сложные времена, когда напряжение высоко».
В Москве эти слова сочли неискренними. «Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В МИД РФ дали схожую оценку. «Последняя выходка альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне озвученных ими тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета Россия—НАТО. Это самое настоящее лицемерие, — заявила Мария Захарова.— С одной стороны, заявлять о необходимости взаимодействовать, призывать к сотрудничеству. С другой — информировать о сокращении численности нашего постпредства. С третьей — заниматься вбросами и прямой дезинформацией».
Представитель МИД РФ привела еще одно «доказательство безосновательности заявлений НАТО»: «Натовцы не раз, в том числе недавно, просили назначить в Брюссель российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили».
Постпреда при НАТО у России нет с 2018 года. После отъезда из Брюсселя Александра Грушко (ныне занимающего пост замминистра иностранных дел) в Брюсселе оставался лишь и. о. постпреда Юрий Горлач.
В Москве рассматривали идею отправить постпредом при НАТО директора департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрея Келина, однако в итоге от нее отказались, и он поехал послом в Великобританию. Юрий Горлач же этим летом вернулся в Москву и, по данным «Ъ», скоро может возглавить департамент МИДа — ситуационно-кризисный центр.
В Москве подобрали кандидата на освободившийся пост в постпредстве (тоже в статусе исполняющего обязанности), но он еще не направился туда. И судя по тому, как все складывается, в ближайшее время не направится. «Неготовность натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Будем исходить из этого при проработке ответных мер, — сказала Мария Захарова и заверила: — Они последуют».
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