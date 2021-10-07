Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Шойгу наказал военных из-за почетного караула на венчании В Исаакиевском соборе 1 октября обвенчались великий князь Георгий и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. На церемонии присутствовала рота почетного караула
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
7 октября, источник: Lenta.Ru

Франция опровергла присутствие российской ЧВК в Мали

Французские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан» в зоне Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает ТАСС.

Источник: Reuters

Официальный представитель Главштаба Вооруженных сил (ВС) Франции полковник Паскаль Яни на брифинге опроверг информацию о присутствии российской ЧВК в Мали. «Мы не обнаружили признаков присутствия “Вагнера” в Мали», — заявил он.

Читайте также
Лавров заявил об обращении властей Мали к российской ЧВК

В конце сентября министр ВС Франции Флоранс Парли предупредила власти Мали о том, что государство «изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества», если обратится за помощью к услугам наемников. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее журналист BBC Arabic рассказал, что бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера перебросили из ливийского Бенгази в Мали. Об этом также заявил президент Мавритании Мухамед Ульд шейх Газуани. По его словам, Мали давно заключило договор с российскими ЧВК.

На Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской ЧВК за помощью для борьбы с террористами. Однако Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству, подчеркнул он. Лавров добавил, что в Мали правят бал незаконные формирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россиян предупредили о налоге за перечисления денег на карту
Избитый дагестанцами в московском метро раскрыл детали конфликта
Слова Путина о газе назвали «вакциной от роста цен»
Помогавшую задержать участников драки в метро москвичку наградят
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Чемпион мира по борьбе: Польша поверила в меня, а Россия – нет
Стал известен второй финалист футбольной Лиги наций
Вильфанд пообещал россиянам скачки температуры зимой
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
Здоровье
Оставить опухоль без питания: новая методика лечения рака Что такое химиоэмболизация опухоли?
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 386
Люди 117
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 97
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 369
Вот я попала. Развод или можно на что то надеяться? 243
Проект Профессии для детского сада 112
Проблемы мамы первоклассника 96
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь