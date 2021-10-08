Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Шойгу наказал военных из-за почетного караула на венчании В Исаакиевском соборе 1 октября обвенчались великий князь Георгий и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. На церемонии присутствовала рота почетного караула
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
00:36 (мск), источник: РБК

Россия не предоставила ЕС документы для признания ковид-сертификатов

Россия с июля не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания ковид-сертификатов, сообщил РБК посол ЕС. Такие сертификаты позволили бы совершать поездки без соблюдения карантина.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК.

Дипломат отметил, что взаимное признание сертификатов позволило бы тем путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, избежать карантинных мер в соответствующих странах.

Эдерер подтвердил, что это правило распространялось бы и на граждан России, привитых «Спутником V», хотя вакцина пока не признана в ЕС.

«2,5 месяца назад, в июле, мы предоставили в Минздрав всю необходимую информацию и требования, необходимые для принятия решения о признании эквивалентности российских сертификатов и цифровых ковид-сертификатов ЕС (то есть российский сертификат о вакцинации признается в Евросоюзе и наоборот. — РБК). Такие решения об эквивалентности приняты уже в отношении 16 стран, среди них Израиль, Турция, Северная Македония. Еще 15 стран находятся на пути к этому», — сообщил дипломат.

РБК направил запросы в пресс-службы Минздрава и Российского фонда прямых инвестиций.

О возможности взаимного признания ковид-сертификатов России и ЕС Эдерер впервые заговорил в начале июля: «Мы обратились к Министерству здравоохранения и предложили переговоры о том, хочет ли Россия участвовать в таком процессе».

17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия и ЕС ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации даже не признанными в Евросоюзе препаратами. От России в них участвуют представители Минздрава и Центра им. Гамалеи, им оказывается необходимая помощь со стороны МИДа.

Лавров также заявил, что все равно остаются признаки торможения, замедляющие рабочий процесс. В частности, речь идет об унификации технологических подходов и защите персональных данных, отметил он. «К огромному сожалению, наши западные коллеги от такого полноценного взаимодействия [воздержались] <…>. Они к нему пока не готовы», — резюмировал министр.

Система цифровых сертификатов о ковид-статусе заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел.

Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок. Государства Евросоюза должны будут воздерживаться от каких-либо ограничений в отношении владельцев сертификатов, если это не будет требоваться по неотложным медицинским показаниям. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков ответил на вопрос, «проставляется» ли Путин в свой день рождения
Экстренно госпитализирован популярный российский актер
Слова Путина о газе назвали «вакциной от роста цен»
Помогавшую задержать участников драки в метро москвичку наградят
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Чемпион мира по борьбе: Польша поверила в меня, а Россия – нет
Стал известен второй финалист футбольной Лиги наций
Вильфанд пообещал россиянам скачки температуры зимой
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 386
Люди 117
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 97
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Буланова призналась, что готова воспользоваться услугами суррогатной матери Звезда ранее заморозила яйцеклетки.
Леди
Как выживает 17-летняя россиянка, которая не может дышать (фото) В мечтах – поступить учиться на экономиста или бухгалтера, но муковисцидоз постепенно разрушает ее органы дыхания и пищеварения.
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь