Россия не предоставила ЕС документы для признания ковид-сертификатов

«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью РБК.
Дипломат отметил, что взаимное признание сертификатов позволило бы тем путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, избежать карантинных мер в соответствующих странах.
Эдерер подтвердил, что это правило распространялось бы и на граждан России, привитых «Спутником V», хотя вакцина пока не признана в ЕС.
«2,5 месяца назад, в июле, мы предоставили в Минздрав всю необходимую информацию и требования, необходимые для принятия решения о признании эквивалентности российских сертификатов и цифровых ковид-сертификатов ЕС (то есть российский сертификат о вакцинации признается в Евросоюзе и наоборот. — РБК). Такие решения об эквивалентности приняты уже в отношении 16 стран, среди них Израиль, Турция, Северная Македония. Еще 15 стран находятся на пути к этому», — сообщил дипломат.
РБК направил запросы в пресс-службы Минздрава и Российского фонда прямых инвестиций.
О возможности взаимного признания ковид-сертификатов России и ЕС Эдерер впервые заговорил в начале июля: «Мы обратились к Министерству здравоохранения и предложили переговоры о том, хочет ли Россия участвовать в таком процессе».
17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия и ЕС ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации даже не признанными в Евросоюзе препаратами. От России в них участвуют представители Минздрава и Центра им. Гамалеи, им оказывается необходимая помощь со стороны МИДа.
Лавров также заявил, что все равно остаются признаки торможения, замедляющие рабочий процесс. В частности, речь идет об унификации технологических подходов и защите персональных данных, отметил он. «К огромному сожалению, наши западные коллеги от такого полноценного взаимодействия [воздержались] <…>. Они к нему пока не готовы», — резюмировал министр.
Система цифровых сертификатов о ковид-статусе заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел.
Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок. Государства Евросоюза должны будут воздерживаться от каких-либо ограничений в отношении владельцев сертификатов, если это не будет требоваться по неотложным медицинским показаниям. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.
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