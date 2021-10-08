Капремонту разрешили подорожать

До конца года цены контрактов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут пересматриваться из-за удорожания строительных материалов, следует из постановления правительства, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Стоимость контракта может увеличиться не более чем на 25% — и с учетом удорожания она должна укладываться в предельную стоимость услуг по капремонту, определяемую регионами, а также не превышать объем средств, которые регоператор вправе ежегодно тратить на программу капремонта.
По данным Росстата, с января стройматериалы подорожали на 24,7%, за год — на 27,7%.
Ранее правительство разрешило увеличивать максимум на 30% стоимость строительных госконтрактов, заключенных до 1 июля 2021 года не менее чем на год, — одобрение на пересмотр цены (в среднем на 7−10%) пока получено по 20 договорам. По оценкам НОСТРОЙ, всего речь идет о 38 тыс. контрактов на сумму 349 млрд руб.
Проблемы с капремонтом те же, что в строительстве: цена контракта является твердой и при значительных колебаниях цен на ресурсы подрядчики получают убытки.
Регионы даже сообщают о случаях отсутствия из-за этого участников на торгах и отказа подрядчиков от выполнения работ по уже заключенным договорам.
Как отмечает исполнительный директор Ассоциации регоператоров капремонта Анна Мамонова, принятые изменения «очень важны для регоператоров и подрядчиков — последних они фактически спасут от работы в убыток и риска банкротства». Особенно полезным, по ее словам, новшество будет для контрактов на срок более года. Но, добавляет она, для его реализации осталось всего несколько месяцев — так что ассоциация планирует просить правительство о продлении действия постановления до конца 2022 года. В последующем, говорит госпожа Мамонова, «после апробации рационально сделать такой механизм постоянно действующим».
Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер считает, что постановление стало ответом на острый кризис — на фоне скачков цен на материалы подрядчики с долгосрочными контрактами понимали, что они не в силах выполнить работы, и порой шли на расторжение договора, несмотря на риски быть исключенными из реестра квалифицированных подрядчиков и больше не получить контракты в этом регионе.
С принятием постановления, добавляет эксперт, регионы могут в любой момент увеличить предельную стоимость услуг, обеспечивая возможность повышения цен контрактов.
Однако барьером может оказаться ограничение в виде объема средств, которые регоператор может ежегодно направлять на программу — эта сумма зависит от размера платы, которая поступает от взносов граждан и может оказаться недостаточной. «Скорее всего, проблемы решат регоператоры с большими остатками средств за прошлые периоды», — поясняет она.
Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева отмечает, что проблемы с удорожанием стройматериалов есть, «но они второстепенны по сравнению с тотальной нехваткой денег в фондах капремонта» — во многих регионах взносы составляют 7−9 ₽ с 1 кв. м и их недостаточно для выполнения уже принятых программ, при этом софинансирования из региональных бюджетов не происходит. «Хорошо, что постановление приняли, но остается много системных проблем», — говорит она.
Более того, добавляет Ирина Генцлер, новые контракты на последующие годы заключаются по существующим сейчас ценам. Соответственно, капремонт станет дороже — в итоге регионам придется либо снижать объемы работ, либо поднимать размеры взносов и изыскивать средства.